Sefer Seferi hielt gegen Tyson Fury vier Runden durch

Ex-Weltmeister feierte einen Comeback-Sieg in Manchester vor 15.000 Zuschauern

Manchester – Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat sich nach 31 Monaten Boxring-Abstinenz mit einem Sieg gegen den Albaner Sefer Seferi zurückgemeldet. Der 2,06-Meter-Riese, 25 Zentimeter größer und 30 kg schwerer als sein Gegner, gewann am Samstagabend vor rund 15.000 Zuschauern in seiner Heimatstadt Manchester durch technisches K.o. in der Pause zur fünften Runde.

Für Fury war es der erste Kampf seit seinem WM-Punktsieg im November 2015 gegen den damaligen Langzeit-Weltmeister Wladimir Klitschko. Anschließend stürzte Fury fast ins Bodenlose ab. Drogenkonsum, eine zurückdatierte Zweijahres-Sperre nach Verstoß gegen die Anti-Doping-Regeln, Depressionen sowie deutliches Übergewicht hielten ihn vom Ring fern. (APA, 10.6.2018)