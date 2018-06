Admira bucht mit Meistertitel Youth-League-Ticket

Die U18 der Niederösterreicher darf 2018/19 im internationalen Geschäft mitmischen.

Linz – Mit einem 8:1-Sieg bei der FAL Linz sicherte sich die Admira in der vorletzten Runde den Meistertitel in der ÖFB-U18-Jugendliga. Damit sind die Niederösterreicher kommende Saison berechtigt, an der UEFA Youth League teilzunehmen.

Die Alterskollegen aus Salzburg sind aktuell Zweiter. Die "Jungbullen", die die Youth League 2017 sensationell gewinnen konnten, müssen nun hoffen, dass ihr Erwachsenen-Team die Gruppenphase der Champions League erreicht. Dann wären zwei österreichische Teams für die Youth League startberechtigt.

Dasselbe gilt für Sturm Graz. (red, 9.6.2018)