Verstappen auch im Abschlusstraining voran

Niederländischer Red-Bull-Fahrer hielt beide Ferraris hinter sich

Montreal – Formel-1-Pilot Max Verstappen ist wie in den beiden Trainings am Tag zuvor auch am Samstag im Abschlusstraining zum Großen Preis von Kanada die schnellste Zeit gefahren. Der niederländische Red-Bull-Fahrer benötigte für seine schnellste Runde 1:11,599 Minuten und lag damit 49 bzw. 51 Hundertstelsekunden vor den beiden Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen.

Der WM-Führende und Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes landete unmittelbar dahinter (+ 0,107 Sekunden) auf Rang vier. Monaco-Sieger Daniel Ricciardo im zweiten Red Bull folgte mit Respektabstand (+ 0,554).

Das Qualifying am Circuit Gilles Villeneuve findet ab 20.00 Uhr MESZ statt. (APA, 9.6.2018)