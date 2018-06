Italiens Frauen erstmals seit 1999 wieder einmal bei WM

Italienerinnen nach siebentem Quali-Sieg fix bei der Endrunde in Frankreich

Florenz – Italiens Frauen-Fußball-Nationalteam ist 2019 in Frankreich zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder einmal bei einer WM vertreten. Die Italienerinnen gewannen am Freitag in Florenz gegen Portugal 3:0, damit auch ihr siebentes Spiel der Qualifikations-Gruppe 6 und können nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Italien löste als erstes Europa-Team das WM-Ticket, das Gastgeber Frankreich fix hat.

Aus anderen Konföderationen konnten sich China, Thailand, Japan, Australien, Südkorea, Brasilien und Chile bereits qualifizieren. (APA, 9.6.2018)