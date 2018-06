Sieben Festnahmen bei Donauinsel-Schwerpunkt der Wiener Polizei

Mehr als 30 Beamte waren bei der Aktion im Einsatz

Wien – Bei einer gemeinsamen Schwerpunktaktion der Stadt Wien und der Wiener Polizei sind zwischen Freitag, 8.00 Uhr, und Samstag, 2.00 Uhr, sieben Personen festgenommen worden. Sechs Mal klickten die Handschellen aus strafrechtlichen Gründen, darunter vier Mal auf Basis des Suchtmittelgesetzes. Ein Zugriff erfolgte nach dem Fremdenrecht, bilanzierte die Landespolizeidirektion am Samstag.

An der Aktion waren über 30 Polizisten beteiligt, darunter Beamte der Bereitschaftseinheit, des Landeskriminalamts, der Fremdenabteilung, des See- und Stromdienstes und der Flugpolizei. Die Polizei verwies in einer Aussendung auf zwei Suchtgift-Sicherstellungen, zwölf Verwaltungsübertretungen und 124 Identitätsfeststellungen. Außerdem wären "mehrere hundert Kontaktgespräche" geführt worden, hieß es.

Polizei: "Geht um friedliches Miteinander"

Information und Prävention stünden im Vordergrund der Schwerpunkt-Aktion, die in der Vergangenheit bereits mehrmals stattgefunden hat, betonte die Polizei: "Es geht um ein friedliches Miteinander auf der Donauinsel und in anderen Erholungsgebieten wie zum Beispiel der Lobau, insbesondere während der Badesaison. Dabei werden die Besucher aktiv über erlaubtes beziehungsweise unerlaubtes Verhalten – zum Beispiel in Bezug auf das Grillen – oder den richtigen Umgang mit Hunden informiert." (APA, 9.6.2018)