Blackberry stellt neues Smartphone Key2 vor

TCL hat das nächste Blackberry-Smartphone, das Key2, vorgestellt. Das neue Android-Handy hat eine Hardware-Tastatur auf der Vorderseite, dazu gibt es einen 4,5-Zoll-Bildschirm mit einer Aufläsung von 1620 x 1080 Pixel (Seitenverhältnis 3:2). Die Tasten werden ungefähr 20 Prozent größer sein als jene des Vorgängers und reagieren weiterhin auch auf bloße Berührungen mit dem Finger – das heißt, dass es möglich ist, Worte zu wischen, wie es bei regulären Software-Tastaturen gängig ist. Auch ist es möglich, Keyboard-Shortcuts zu erstellen, um bestimmte Programme zu öffnen.

Verbesserte Hardware

Das Key2 bringt verbesserte Hardware zum Vorgänger. So kommt ein Snapdragon 660 zum Einsatz , dazu gibt es 6 GB Arbeitsspeicher und je nach Variante 64 oder 128 GB Flash-Speicher. Wer aufrüsten will, kann das mittels einer MicroSD-Speicherkarte tun. Die Hauptkamera bietet ein Dual-Setup mit je 12 Megapixel. Die Akkulaufzeit des Geräts liegt laut Hersteller bei zwei Tagen. Als Betriebssystem ist Android 8 Oreo vorgesehen. Preislich ist das Blackberry Key2 in der günstigeren Version mit weniger Speicher bei 650 Euro angesiedelt, die teurere Variante gibt es um 700 Euro. Das Gerät soll Ende Juni erscheinen. (red, 9.6.2018)