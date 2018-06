Murcia-Präsident: Guti wird Real-Trainer

Victor Galvez: "Er war der Mann, den ich gerne gehabt hätte"

Murcia/Madrid – Geht es nach dem Präsidenten des spanischen Fußball-Drittligisten Real Murcia, ist Real-Madrid-Urgestein Guti beim Champions-League-Sieger Nachfolger von Trainer Zinedine Zidane. "Guti wird nicht Murcia-Trainer, weil er Coach von Real Madrid wird", erklärte Victor Galvez am Freitag. "Er war der Mann, den ich gerne gehabt hätte, aber leider hat sich Zidane nicht ein paar Tage länger Zeit gelassen."

Sollte der derzeit als Real-Jugendcoach arbeitende Guti tatsächlich bestellt werden, wäre er nach Zidane die zweite interne Lösung in Folge. So wie der Franzose vor seiner Ernennung 2016 ist auch der 41-jährige Guti bisher ohne Erfahrung als Proficoach. Zuletzt tauchten in Verbindung mit dem freien Posten bei den "Königlichen" auch die Namen von Tottenhams Mauricio Pochettino und Juventus' Massimiliano Allegri auf. (APA/Reuters, 8.6.2018)