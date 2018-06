G7-Treffen: Einsamer Trump will am Gipfel Handelsverhältnisse "ausbügeln"

Beim G7-Gipfel formiert sich eine Front gegen die USA. Die Teilnehmer sind über Trumps Schutzzölle empört

"Alle gegen einen" lautet das inoffizielle Motto des laufenden G7-Gipfels in Kanada. Der nun isolierte US-Präsident Donald Trump hat seine sechs Gesprächspartner spätestens Anfang Juni mit Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium vor den Kopf gestoßen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach Gesprächen mit Gastgeber Justin Trudeau dazu aufgerufen, sich geschlossen der amerikanischen "Vormachtpolitik" zu widersetzen.

Trump selbst sieht die Situation naturgemäß anders: Vor seiner Anreise zum Veranstaltungsort Charlevoix schrieb er auf Twitter, er erwarte sich, unfaire Handelsdeals mit den G7-Staaten auszubügeln. "Wenn das nicht gelingt, steigen wir sogar besser aus!" Damit deutet Trump an, die USA könne durch weitere Handelsschranken ihre Ziele im Alleingang erreichen – konkret: eine Verbesserung der Handelsbilanz in der Old Economy. Denn der US-Präsident kritisiert das US-Defizit gegenüber anderen G7-Ländern beim Güterhandel. Dabei haben die USA gegenüber der EU zuletzt ein Defizit von 153 Milliarden Dollar. Dementsprechend empört ist Trump über höhere Zölle der Handelspartner auf Agrarprodukte oder Autos.

Verzerrte Wahrnehmung

Der US-Präsident habe eine "verzerrte Wahrnehmung", betont Ifo-Handelsexperte Gabriel Felbermayr. "Er spricht nur von dem US-Defizit bei den Waren, verschweigt aber, dass die USA bei Dienstleistungen und Unternehmensgewinnen einen massiven Überschuss gegenüber der EU erwirtschaften." Denn in der New Economy dominieren Internetriesen wie Alphabet, Amazon oder Facebook. Die gesamte Leistungsbilanz (Güter, Dienstleistungen und Transfers von Gewinnen) ergeben sich sogar US-Überschüsse mit der EU und Kanada, nicht aber mit Japan.

Entsprechend unterschiedlich, gestalten sich auch die Positionen im Handelskonflikt. Ob die übrigen G7-Länder eine internationale Front gegen die USA aufstellen, bleibt ungewiss.

Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft China ist gar nicht Teil der G7. Peking verhandelt bereits seit Wochen über eine bilaterale Lösung im Handelsstreit.

Macron hat trotz Strategiegesprächs vorab mit dem kanadischen Premier zusammen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel um ein Dreiergespräch mit Trump am Rande des Gipfels gebeten. Die EU hat mit einer Digitalsteuer ein Drohmittel. Zollsenkungen auf Autos würden europäische Firmen kaum tangieren.

Vorzeitiger Abgang

Kanada steckt als einziges G7-Land in Verhandlungen mit den USA über einen existenten Handelsvertrag, Nafta. Tokio hielt sich mit Vergeltungsmaßnahmen bisher zurück, um seinen wichtigsten Alliierten nicht zu vergrämen.

Trump kündigte an, den Gipfel in Kanada vorzeitig zu verlassen. Damit könnte er der unangenehmen Situation entgehen, dass sechs Länder eine Gipfel-Erklärung ohne die USA verabschieden. Dass auf Worte auch Taten folgen, die USA zu isolieren, bleibt abzuwarten. Spätestens wenn Trump ein attraktives bilaterales Angebot macht, könnte die gemeinsame Front bröckeln. (8.6.2018)