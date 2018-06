Fotograf David Douglas Duncan 102-jährig verstorben

Der US-Amerikaner wurde durch seine Kriegsreportagen sowie für Porträtfotos von Picasso berühmt

Nizza – US-Fotograf David Douglas Duncan, der mit Fotos vom Koreakrieg sowie Porträtaufnahmen von Pablo Picasso weltberühmt wurde, ist am Donnerstag im Alter von 102 Jahren verstorben. Duncan, der seit den 1960er-Jahren an der französischen Riviera gelebt hat, starb in Folge von Komplikationen nach einer Lungenentzündung, bestätigte Jean-Louis Andral, Direktor des Picasso Museums in Antibes, der AFP.

Duncan begann in den 1930ern als Freelancer und bereiste Nord- sowie Südamerika, bevor er im Zweiten Weltkrieg diente. Danach fokussierte er sich in seiner fotografischen Tätigkeit zunächst auf Soldaten, als er für das "Life"-Magazin arbeitete. In dieser Zeit entstand auch seine Arbeit vom Koreakrieg. Außerdem entwickelte sich eine enge Freundschaft mit Picasso, den Duncan 1956 kennenlernte und mehrfach in entspannter Atmosphäre ablichtete. (APA/AFP, 8.6.2018)