Starkoch Anthony Bourdain 61-jährig gestorben

Der Koch und TV-Star wurde in einem französischen Hotel tot aufgefunden

Der US-Starkoch Anthony Bourdain ist am Freitag in Straßburg tot aufgefunden worden. Der 61-Jährige war in Frankreich auf Tour, um Folgen für seine CNN-Serie "Parts Unknown" zu drehen. Laut CNN soll es sich um einen Suizid handeln.

Bourdain wurde zunächst durch seinen Artikel "Don't Eat Before Reading This" in der "New York Times" im Jahr 1999 bekannt. Ein Jahr später folgte sein erstes Buch "Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly" (deutscher Titel: "Geständnisse eines Küchenchefs"), in dem er über die unschönen Seiten des Leben eines Kochs beziehungsweise Tätigkeiten in der Gastronomie berichtete.

Es folgten weitere Bücher sowie Fernsehdokus, etwa "A Cook's Tour" und "Eine Frage des Geschmacks". Seit 2013 moderierte er für CNN die Sendung "Parts Unknown".

Im Jahr 2016 gingen Bilder um die Welt, die ihn mit Barack Obama beim Nudelessen in einem Streetfoodlokal in Hanoi zeigten. (Reuters, red, 8.6.2018)