"Fat Cat Art": Der dicke Kater bei Mona Lisa und dem Dürerhasen

Auf Instagram teilt die russische Künstlerin Svetlana Petrova Bilder, die ihren Kater in berühmten Kunstwerken zeigen

Sein Name ist Zarathustra, und im Netz ist er vor allem dafür bekannt, in hunderten bekannten Kunstwerken aufzutauchen. Unter dem Namen "FatCatArt" hat die russische Künstlerin Svetlana Petrova eine Social-Media-Präsenz geschaffen, bei der sie in zahlreichen Fotos ihren flauschigen, roten Kater neben zahlreicher Meisterwerke von Picasso, Bouguereau und anderen präsentiert.

(red, 11.8.2018)