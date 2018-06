Und erneut Überraschung vertan: "Just Cause 4"-Teaser entwischt

Steam-Nutzern wurde Werbung zu dem anstehenden Square-Enix-Game ausgespielt

Erneut sind Infos zu einem unangekündigten Game im Vorfeld der E3 entwischt. In diesem Fall "Just Cause 4". Das Action-Adventure von Publisher Square Enix wäre wohl auf der Games-Messe enthüllt worden, nun sahen aber Steam-Nutzer vorab Werbung für das Spiel.

"Just Cause 3" erschien 2015

Weitere Details verriet die Anzeige nicht. Nur die Möglichkeit auf einen Vorab-Einkauf wird eingeräumt. Zuletzt erschien ein "Just Cause" im Dezember 2015. Das Spiel punktete mit einer Menge Action, verärgerte allerdings mit einer Menge Bugs. (red, 08.06.2018)