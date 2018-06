"H1Z1: Battle Royale" angespielt: Der nächste "PUBG"-Killer?

Martin und Zsolt zeigen euch, weshalb die PS4-Version eine starke Alternative zu "Fortnite" und "PUBG" ist

Totgeglaubte leben länger: So auch der ursprüngliche Zombie-Survival-Sandkasten H1Z1. Dem einstigen Steam-Hit liefen schon in der Anfangsphase des Battle-Royale-Hypes rund um PlayerUnkown's Battlegrounds und Fortnite in Scharen die Spieler davon. Doch nun meldet sich das Game sehr clever mit einer überaus zugänglich Genreumsetzung für PS4 zurück. Im Gegensatz zu Fortnite bietet man ein realistischeres, düstereres Setting und eine wesentlich vereinfachte Spielweise. Und dem direkten Konkurrenten PUBG sagt man mit von Haus aus sehr guter Konsolenanpassung und der Wahl der größeren Plattform (aktuell ist PUBG immer noch an einen Xbox-Deal gebunden) den Kampf an. Wir sind jedenfalls nach unseren ersten Versuchen, die Spitze zu erklimmen, bereits sehr angetan! (Zsolt Wilhelm, 9.6.2018)

H1Z1: Battle Royale ist in einer kostenlosen Beta-Version PS4 erschienen. Die Ausgabe für PC ist seit einigen Jahren bereits erhältlich.

