Jetzt offiziell: Bundesliga-Highlightshow im ORF fix

Sky-Sublizenz für vier Livespiele pro Saison geht an A1

Wien – Wie vom STANDARD Donnerstagnachmittag berichtet, hat Sky die letzten Bundesliga-Livespiele im Free-TV und die Highlightshows am Samstag und Sonntag für die kommende Fußballsaison fixiert. Am Freitagvormittag bestätigte Sky: Die TV-Highlight-Pakete werden in Sublizenz an den ORF (Samstag und Sonntag ab 19.30 Uhr) und oe24.TV (Sonntag ab 22 Uhr) vergeben.

A1 wird – ebenfalls in Sublizenz – vier Livespiele pro Saison für seine Kunden frei empfangbar zeigen. Eines davon soll auch für Nicht-A1-Kunden frei empfangbar gestreamt werden, gab Sky bekannt.

Europa-League-Playoff im Sky-Livestream

Skysportaustria.at wird zusätzlich die drei letzten Spiele der Zwölferliga-Saison im neuen Europa-League-Playoff frei empfangbar im Livestream zeigen.

Laola1 hat die Rechte für Online-Highlightclips, dies ab 60 Minuten nach Schlusspfiff, erworben. Und Sportradar erhält den Zuschlag für die Verwertung der medialen Bewegtbildrechte sowie für die Wettrechte außerhalb der DACH-Region. (red, 8.6.2018)