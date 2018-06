Die besten Plot-Twists in Filmen?

Gute Twists in der Filmhandlung bleiben lange in Erinnerung. Welche haben Sie besonders beeindruckt?

Falls Sie weder "Star Wars", "Fight Club" oder "The Sixth Sense" gesehen haben – Achtung Spoiler! Und gleichzeitig eine Aufforderung: Schauen Sie die Filme an, es lohnt sich!

Auf einmal ist alles ganz anders. Gegen Ende des Filmes erhält der Zuschauer eine Information, die die ganze bisherige Handlung auf den Kopf stellt oder die Protagonisten in völlig anderem Licht erscheinen lässt – so werden Plot-Twists zumeist eingesetzt. Neu ist dieser Kunstgriff nicht, bereits in den griechischen Sagen sorgten sie für Chaos und Überraschung. Siehe Ödipus, der erst nach einigen Jahren Ehe und mehreren Kindern erfuhr, dass er seine eigene Mutter geheiratet hatte. Und auch im Film wird dieser erzählerische Effekt gern eingesetzt.



So ist es zwar heute allgemeines Filmwissen, doch im Jahr 1980 war es für "Star Wars"-Fans und Luke Skywalker gleichermaßen ein enormer Schock, als Darth Vader ihn über ihr nahes verwandschaftliches Verhältnis aufklärte:

krieg der sterne

Und die Lösung ist ...

Auch einer der 90er-Jahre-Klassiker kann mit einem legendären Plot-Twist aufwarten: der "Fight Club", in dem frustrierte Männer einander in einer Art Selbsthilfegruppe verprügeln, um Spannungen abzubauen. Die zwei Protagonisten und Anführer des Fight-Clubs sind in Wahrheit ein und dieselbe Person, die an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet. Sofort möchte man sich nach dieser Erkenntnis den Film erneut ansehen, um zu überprüfen, ob es einem schon vor der Auflösung irgendwie hätte auffallen müssen.

Ähnlich ergeht es dem Zuschauer bei M. Night Shyamalans "The Sixth Sense". Die Hauptfigur, der von Bruce Willis verkörperte Kinderpsychologe, überlebt in Wahrheit die ersten paar Filmminuten nicht und kommt erst bei Filmende, gemeinsam mit dem Zuseher, darauf, dass er als Geist durch die Handlung gewandelt ist. Beim nochmaligen Schauen stellt man fest, wie raffiniert man durch die einseitigen Dialoge, Schockmomente und den Fokus auf die Arzt-Patienten-Beziehung hinters Licht geführt wurde.

lehrain17

Welcher Plot-Twist ist gelungen?

Welchen haben Sie nicht kommen sehen? Wo konnten Sie es bereits erahnen? Welcher Twist war überflüssig und schlecht gemacht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 11.6.2018)