Regierung will sieben Moscheen schließen, etliche Imame ausweisen

Koalition wendet Islamgesetz an: Moschee der Grauen Wölfe soll zusperren, die Arabische Kultusgemeinde wird aufgelöst, 60 Imamen droht die Ausweisung

Wien – Wachsam sein gegenüber dem politischen Islam, im wahrsten Sinne des Wortes: Das ist die Botschaft von ÖVP und FPÖ. Um acht Uhr früh trat die Regierung am Freitag vier Mann hoch in einer kurzfristig angekündigten Pressekonferenz an die Öffentlichkeit. Was Bundeskanzler Sebastian Kurz und Kultusminister Gernot Blümel (beide ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zu verkünden hatten: Erstmals werde das Islamgesetz konsequent angewandt. Konkret greife die Behörde auf drei Ebenen ein.

orf Bei einer überraschend anberaumten Pressekonferenz hat die Bundesregierung Maßnahmen gegen den "politischen Islam" angekündigt: Die arabische Kultusgememeinde wird aufgelöst. In ganz Österreich werden Moscheen geschlossen. Dutzende Imame sollen ausgewiesen werden.

Schließung der Moschee der Grauen Wölfe: Das Gebetshaus am Antonsplatz in Wien-Favoriten, das den rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe zugerechnet wird, werde geschlossen, führen die Koalitionspolitiker aus. Der zuständige Kultusminister Blümel beruft sich auf von den Medien publizierte Fotos, auf denen Jugendliche den Wolfsgruß zeigen, außerdem habe die Islamische Glaubensgemeinschaft selbst gemeldet, dass die dortige Moschee nicht genehmigt sei.

Auflösung der Arabischen Kultusgemeinde: Weitere sechs Moscheen – zwei in Oberösterreich, eine in Kärnten, drei in Wien – müssen zusperren, weil sie von der Arabischen Kultusgemeinde betrieben werden – und diese soll gänzlich aufgelöst werden. Salafistische Tendenzen nennt Blümel – ebenfalls unter Berufung auf Medienberichte – als Grund und verweist auf das Islamgesetz, das eine "positive Grundeinstellung zu Staat und Gesellschaft" vorschreibt. Auch in diesem Fall habe die Behörde eng mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft zusammengearbeitet.

Ausweisung von Imamen: Es gebe den begründeten Verdacht, dass Imame des türkischen Vereins Atib verbotenerweise mit Geld aus dem Ausland finanziert würden – erhärte sich das, würden die Prediger ausgewiesen. Der "Kreis der potenziell Betroffenen" umfasse bis zu 60 Imame, sagt Innenminister Kickl, samt Familienangehörigen handle es sich um 150 Personen; in der ausgeteilten Medieninformation ist von bis zu 40 Imamen die Rede. In elf Fällen seien bis dato Verfahren eingeleitet worden, zwei Imame hätten bereits einen Bescheid erhalten, der ihnen einen weiteren Aufenthalt in Österreich verbietet.

Parallelgesellschaften, politischer Islam und Radikalisierung hätten hierzulande keinen Platz, betont ein Regierungspolitiker nach dem anderen, Blümel hält aber auch fest: "Es ist kein Widerspruch, gläubiger Muslim und stolzer Österreicher zu sein."

Viele muslimische Gläubige hätten es nicht verdient, wegen Extremisten unter Generalverdacht zu geraten, sagt Strache, will sich aber auch einen Seitenhieb nicht verkneifen: Gerade Wiens Stadtregierung müsse endlich handeln.

Die damit angesprochene SPÖ lässt den Vorwurf nicht auf sich sitzen und verbreitet einen Gegenbeweis. Am ersten Oktober des Vorjahres hatte Munar Duzdar, damals Staatssekretärin im noch sozialdemokratisch regierten Kultusamt, der APA mitgeteilt, dass ihre Behörde bei bis zu 60 islamischen Imamen Anhaltspunkte für verbotene Auslandsfinanzierung gefunden habe. Wegen des erhärteten Anfangsverdachts habe sie die Fälle für weitere Ermittlungen an Innen- und Finanzministerium weitergeleitet. (Gerald John, 8.6.2018)