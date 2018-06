Hofer weiter gegen Abschaffung der Auslandsgebühr bei Telefonaten

Minister erklärt Widerstand – Mobilfunker nicht "über Gebühr belasten" – Kritik von ÖVP, SPÖ und Grünen

Nach dem Ende der Roaming-Gebühren bei Telefonaten innerhalb Europas im vergangen Jahr werden bald auch Auslandstelefonate billiger. Das EU-Parlament und der Rat der EU-Staaten haben sich Dienstagabend auf einen entsprechenden Kompromiss geeinigt. Telefonate von einem EU-Land in ein anderes dürfen künftig – ohne Mehrwertsteuer – maximal 0,19 Euro pro Minute, SMS maximal 0,06 Euro kosten. Das EU-Parlament hatte sich für die generelle Abschaffung der Auslandsaufschläge der Telekombetreiber ausgesprochen.

Eine Reihe von Ländern mit staatlichen oder teilstaatlichen Telekomunternehmen, darunter auch Österreich, waren jedoch gegen die Streichung der Auslandsgebühr.

"Im Endeffekt zahlt es aber immer der Kunde"

Österreichs Widerstand gegen eine Abschaffung der Auslandsgebühr bei Telefonaten aus dem Inland in ein anderes EU-Land verteidigte der zuständige Telekomminister Norbert Hofer (FPÖ). "Mir ist es ganz wichtig, dass wir bei der Umsetzung der 5G-Strategie nicht einen Weg gehen, wo wir die Unternehmen, die das umsetzen wollen, über Gebühr belasten", begründete Hofer seine Haltung. In Österreich sollen die Telekomunternehmen selbst für den 5G-Ausbau zahlen. Streiche man die Auslandsgebühr, bestehe die Gefahr, dass Telekombetreiber sich die fehlenden Mittel über die Inlandsgebühr holen. "Oft meint man Gutes und man glaubt Gutes zu tun, im Endeffekt zahlt es aber immer der Kunde", so Hofer in Richtung EU-Parlament, das sich für die Streichung eingesetzt hatte. Die nun zwischen Parlament und EU-Staaten getroffene Vereinbarung sei laut Hofer "ein Kompromiss, mit dem man leben kann".

Allerdings bieten bereits zahlreiche Mobilfunkanbieter kostenlose Auslandsgespräche, darunter auch der Diskonter Spusu, an. Die Kosten dafür seien "minimal", sagt ein Mobilfunk-Experte zum STANDARD.

Kritik von ÖVP, SPÖ und Grünen

Von ÖVP, SPÖ und Grünen gab es bereits im Vorfeld des Kompromisses Kritik an Österreichs Haltung. Der ÖVP-EU-Abgeordnete Paul Rübig sieht die nun ausverhandelte Obergrenze für die Auslandszuschläge nur als ersten Schritt in die richtige Richtung. "Wir werden weiter für die Konsumenten kämpfen. Wir wollen eine vollständige Abschaffung der Zusatzgebühren", erklärte Rübig. Der Sozialdemokrat Josef Weidenholzer sprach von einem"Skandal". "Bei jeder Gelegenheit stellt sich die österreichische Regierung auf die Seite der Industrie, gegen die Interessen der Österreicher", so der EU-Abgeordnete. (sum, 8.6. 2018)