US-Spirituosenverband "extrem besorgt" wegen Handelsstreits

US-Handelskammer hatte bereits vor dem Verlust von zahlreichen US-Jobs gewarnt

Washington – Der Verband der amerikanischen Spirituosenhersteller warnt vor den Folgen eines Handelsstreits. Die Branche sei "extrem besorgt" aufgrund möglicher Vergeltungsmaßnahmen der EU und anderer Länder wegen der von den USA verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium, schrieb die Lobby-Organisation US Distilled Spirits Council in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Handelsminister Wilbur Ross.

Exporte im Wert von 759 Millionen Dollar (643 Mio. Euro) seien betroffen, das entspreche 46 Prozent der Spirituosen- und 65 Prozent der Whiskey-Ausfuhren der US-Hersteller. Die Vergeltungszölle der Handelspartner könnten nicht nur den Produzenten der Getränke, sondern auch der US-Landwirtschaft ernsthafte Schäden zufügen. Indirekt seien etwa 1,5 Millionen Menschen in der Branche beschäftigt, die die US-Wirtschaft in den vergangenen Jahren mit starkem Wachstum gestützt habe, heißt es in dem Schreiben.

Die konfrontative Handelspolitik von Präsident Donald Trump ist auch innerhalb der USA hoch umstritten. Während Stahl- und Alu-Firmen, die von dem harten Kurs profitieren könnten, nur relativ wenige Arbeiter beschäftigen und einen vergleichsweise überschaubaren Teil zur Wirtschaftsleistung beisteuern, könnten die Zölle für etliche andere Branchen negative Folgen haben. Auch die US-Handelskammer hatte deshalb bereits vor dem Verlust von zahlreichen US-Jobs gewarnt. Besonders besorgt sind Firmen wie der Motorradbauer Harley-Davidson, deren Produkte direkt von Vergeltungszöllen betroffen sind. (APA, 8.6.2018)