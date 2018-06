Erfolgreiche WM-Generalproben für England und Portugal

Rashford und Welbeck netzten beim 2:0 gegen Costa Rica – Portugal gegen Algerien souverän

Leeds/Lissabon – Englands Nationalteam hat am Donnerstag eine erfolgreiche Generalprobe für die Fußball-WM in Russland abgeliefert. Der Weltmeister von 1966 gewann in Leeds gegen Costa Rica, ebenfalls für das Turnier in Russland qualifiziert, dank Treffer von Marcus Rashford (13.) und Danny Welbeck (76.) mit 2:0.

Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Engländer dominierten die Partie klar, kamen aber nicht zu allzu vielen Torchancen. Costa Rica hingegen bot wohl schon die WM-Anfangsformation auf, präsentierte sich jedoch in enttäuschender Verfassung. Bei der Endrunde treffen die Engländer in Gruppe G auf Tunesien, Panama und Belgien, die Kontrahenten von Costa Rica in Pool E heißen Serbien, Brasilien und Schweiz.

Portugal hat sich mit einem souveränen Sieg auf die WM eingestimmt. Der Europameister gewann in Lissabon gegen Algerien mit 3:0, die Tore erzielten Goncalo Guedes (17., 55.) und Bruno Fernandes (37.). Topstar Cristiano Ronaldo war bis zur 74. Minute im Einsatz. Die Portugiesen treffen bei der Endrunde auf Spanien, Marokko und den Iran. (APA, 7.6.2018)

Fußball-Länderspiele vom Donnerstag

Portugal (WM-Teilnehmer) – Algerien 3:0 (2:0). Lissabon. Tore: Goncalo Guedes (17., 55.), Bruno Fernandes (37.)

England (WM-Starter) – Costa Rica (WM-Starter) 2:0 (1:0). Leeds. Tore: Rashford (13.), Welbeck (76.)