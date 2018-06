Curiosity findet auf dem Mars komplexe organische Moleküle

Sedimentablagerungen an der Bodenformation Glenelg an den Hängen des Aeolis Mons. Die Gesteine liefern Hinweise darauf, dass der Mars vor über drei Milliarden Jahren lebensfreundlich war.

Am 26. November 2011 hob die bislang ambitionierteste Planetenmission von der Erde ab. Das Mars Science Laboratory (MSL), besser bekannt als Curiosity, sollte mindestens 687 Erdentage (ein Marsjahr) auf dem Roten Planeten seine Forschungsaufgabe erfüllen – und die lautet: Daten sammeln, die dabei helfen zu beurteilen, ob der Mars einst Leben trug oder womöglich sogar noch immer beherbergt.

Mittlerweile hat der Rover seine Missionsdauer mit 2075 Tagen um das Dreifache überschritten und insgesamt 19 Kilometer zurückgelegt. Trotz erster Verfallserscheinungen kämpft er sich weiterhin wacker die Hänge von Aeolis Mons empor, dem 5500 Meter hohen Zentralberg des Einschlagskraters Gale. Was er bisher herausgefunden hat, lässt die Existenz von primitivem Leben in der Vergangenheit durchaus plausibel erscheinen: Vieles spricht dafür, dass der junge Mars vor etwa 3,8 bis 3,1 Milliarden Jahren alle physikalischen, chemischen und energetischen Voraussetzungen für eine lebensfreundliche Umwelt besessen haben könnte.

Zwei nun im Fachjournal "Science" präsentierte Studien, die ebenfalls auf jüngsten Curiosity-Messungen basieren, untermauern diese These zumindest zum Teil. Die erste Arbeit löst ein Methanrätsel, das Forscher schon länger beschäftigt hat: Geringe Konzentrationen dieses Gases waren bereits mehrfach in der Atmosphäre des Planeten festgestellt worden. Woher es stammt, war allerdings unklar.

grafik: nasa/jpl-caltech

Die Grafik zeigt, wie Methan aus dem Untergrund an die Oberfläche und in weiterer Folge in die Atmosphäre gelangt, wo es zu saisonalen Schwankungen in der Konzentration des Treibhausgases kommt.