Welt kompakt verkauft Titelseite an Deutsche Bank

Die Welt kompakt erschien mit einer nicht gekennzeichneten Werbung auf dem Titel. Chefredakteur Poschardt: "Wir haben einen Fehler gemacht."

Berlin – Mit einer ganzseitigen Cover-Anzeige der Deutschen Bank lag die Welt kompakt am Donnerstag in den Trafiken auf. Statt mit den wichtigsten Nachrichten war am Titelblatt der kompakten Ausgabe von Springers Qualitätszeitung eine Werbeanzeige ohne Kennzeichnung zu sehen: Ein großformatiges Foto eines Ozeanes und der Aufschrift "Was haben unsere Kunden und eine 14-Jährige Weltumseglerin gemeinsam?"

foto: meedia.de Die Welt kompakt mit ungekennzeichneter Anzeige auf der Titelseite.

Mit der fehlenden Kennzeichnung wurde klar gegen Ziffer 7 des deutschen Pressekodex verstoßen, der die Trennung zwischen Werbung und Redaktion klärt. Zunächst erklärte ein Sprecher des Springerverlages gegenüber dem deutschen Branchendienst meedia.de, die Veröffentlichung sei auch als Anzeige erkennbar.

Deutlich klarer war wenig später das Statement von Welt-Chefredakteures Ulf Poschardt. Via Twitter erklärte er: "Um es ganz einfach zu machen: Wir haben einen Fehler gemacht und wir entschuldigen uns dafür." (red, 7.6.2018)