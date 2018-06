TV-Tipps für Freitag, 8. Juni

Universum History über Winston Churchill, Medienenquete, geniale Grilltipps, Null Müll, dazu Alles eine Frage der Zeit, Jurassic World, Die letzten Tage der Emma Blank – mit Radiotipps

8.55 TAGUNG

Medienenquete 2018 ORF 3 überträgt die Veranstaltung, in der es um die politische Zukunft von Medien geht live. Bis 17.30, ORF 3

18.30 MAGAZIN

Konkret: Geniale Grilltipps Ob Steak, Fisch, Burger, Huhn oder Dessert – Grillweltmeister und Haubenkoch Adi Bittermann verrät in seiner Grillschule in Göttlesbrunn einige seiner besten Grilltricks. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Null Müll Rund sechs Millionen Italiener leben in Zero-Waste-Gemeinden. Eine davon ist Capannori. Dort richtet sich die Abfallgebühr nach der Menge, die jeder Haushalt produziert. Innerhalb weniger Jahre sank die Müllmenge pro Person um 40 Prozent. Bis 2020 soll gar kein Restmüll mehr anfallen. Bis 20.15, Arte

20.15 ZEITREISE

Alles eine Frage der Zeit (About Time, GB 2013, Richard Curtis) An seinem 21. Geburtstag erfährt Tim, dass er die Fähigkeit besitzt, durch die Zeit zu reisen. Der Ort der Reise muss Tim persönlich betreffen, sonst ist er frei. Der sympathische Held nützt die Gabe dazu, die richtige Frau in seinem Leben zu finden, und reist zurück, um Flirtfehler auszubügeln. Bis 22.45, ATV

20.15 RIESENECHSEN

Jurassic World (USA 2015, Colin Trevorrow) 22 Jahre, nachdem der Jurassic Park nicht ganz komplikationslos eingestellt wurde, haben die Menschen noch immer nicht verstanden, dass Dinosaurierwiederbelebung einfach keine so gute Idee ist. Schon gar nicht, wenn man mittels Genmanipulation einen blutrünstigen Superdino züchtet. Chris Pratt soll es ausbügeln, muss aber feststellen, dass seine dressierten Kuschelvelociraptoren ihm nicht gehorchen. Bis 22.35, Puls 4

21.00 MAGAZIN

Makro: Mobilität 4.0 Während Deutschland über Dieselfahrverbote streitet, wurde in China die erste Solarautobahn der Welt eröffnet, und in Singapur rollen fahrerlose Lkws auf speziellen Fahrbahnen von A nach B. Bis 21.30, 3sat

21.00 BESSER ERBEN

Die letzten Tage der Emma Blank (NL 2009, Alex van Warmerdam) In Erwartung einer baldigen Erbschaft erduldet das Hauspersonal Emmas Denunziationen. Satire. Bis 22.25, One

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Winston Churchill – Hitlers größter Gegner Renommierte Historiker sehen Churchill als wichtigsten Gegenspieler Hitlers. Die Dokumentation zeigt den Staatsmann ganz privat – mit seinen Depressionen, dem komplizierten Verhältnis zu seinem Vater und seinem selten leeren Whiskyglas. Bis 23.20, ORF 2

foto: orf/roche productions

22.40 MASKEN

V wie Vendetta (USA/GB/D 2005, James McTeigue) Orwell'sche Zustände in einem totalitären System, das Revolutionär V (mit Guy-Fawkes-Maske im Antlitz) sprengen möchte. Passable Verfilmung des Alan-Moore-Comics mit Natalie Portman. Bis 1.10, RTL 2

23.30 MAGAZIN

Aspekte Themen bei Katty Salié und Jo Schück: 1) Bill Clinton ist zurück: Der Ex-Präsident hat einen Thriller veröffentlicht: 2) Frauen ans Schlagzeug! Über die Männerdominanz im Pop. Zu Gast im Studio ist Hartmut Dorgerloh, Generalintendant des Humboldt-Forums. Auf der Bühne: Namika mit Ich will dich vermissen. Bis 0.15, ZDF

0.00 GAUNER

Brothers Bloom (USA 2008, Rian Johnson) Die Brüder Stephen und Bloom gaunern sich schon seit der Kindheit durchs Leben. Ihr nächster Coup: eine Milliardärin ausnehmen. Originell-witziges Gaunerstück mit Mark Ruffalo, Adrien Brody und Rachel Weisz. Bis 1.45, HR

0.30 BIG STEVIE

Bullitt (USA 1968, Peter Yates) Durch die kaltblütige Ermordung eines Gangsters, den er im Auftrag eines Politikers beschützen sollte, selbst in die Klemme geraten, nimmt Polizeileutnant Bullitt die Jagd nach dem Killer höchstpersönlich auf und löst den Fall in rasender Manier. Hochklassethriller mit Steve McQueen, Jacqueline Bisset und Robert Duvall. Bis 2.25, SRF 1

3.40 SCHNULZE

Kate & Leopold (USA 2001, James Mangold) Herzog Leopold Mountbatten (Hugh Jackman) ist bei der Einweihung der Brooklyn Bridge im Jahr 1876 versehentlich in eine Zeitspalte geraten und in der Gegenwart gelandet. Dort betört er mit seinen tollen Manieren eine gestresste New Yorkerin (Meg Ryan). Bis 5.45, RTL 2