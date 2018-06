Copa-Beach in Wien startet nach erstem Umbau in die Saison

Freizeitareal an der Neuen Donau bietet Grünflächen, Liegestühle, Gastro und Sportangebote – Zwei Gebäude sollen noch bis 2021 errichtet werden

Wien – Nach einer – aus Sicht der Stadt Wien erfolgreichen – Räumungsklage gegen Norbert Waldenburg, den Vorpächter der Fläche bei der Reichsbrücke, wurde die Copa Cagrana in Copa-Beach umbenannt. Mit der Umbenennung geht auch eine Neugestaltung des Freizeitareals an der Neuen Donau bis zum Jahr 2021 einher. In den Sommermonaten soll die Fläche allerdings genutzt werden können, weshalb am Donnerstag – nach Abschluss des ersten Bauabschnitts und nach einer kurzen, einwöchigen Verspätung – die Saison eröffnet wurde.

andy urban Auf der rechten, großen Grünfläche Richtung Reichsbrücke werden bis zum Jahr 2021 noch zwei mehrstöckige Gebäude errichtet.

Nach der Entfernung von rund 8.000 Tonnen Beton stehen Besuchern großzügige Grünflächen und Sitztreppen, aber auch Liegestühle im Sand zum Verweilen am Wasser zur Verfügung. Vorsicht ist vorerst aber geboten: Der frisch ausgelegte Rollrasen ist noch nicht fest mit dem Untergrund verwachsen.

andy urban Das Gras braucht noch ein bisschen Zeit zum Anwachsen.

Sechs Pop-up-Lokale

Dazu kommen sechs Pop-up-Lokale mit Gastro-Angebot: Die Wienerweissweinwunderbar bietet Wein, Bier und Limo aus Wien. Die Stoli Mule Bar hat sich auf Wodka-Drinks spezialisiert, bei der 1969 River Bar sind es Gin Tonics. Caipirinha und Latino-Fingerfood hat die Brazil Beach Bar im Programm, dazu kommen Brötchen von Trześniewski und Hot Dogs sowie Burger von Le Burger.

Die Lokale sind in Container und Foodtrucks untergebracht, Gäste sitzen und speisen teilweise auf Paletten-Möbeln. Laut Thomas Tauber, dem Gründer von Le Burger, läuft der Vertrag vorerst nur für diese Sommersaison.

andy urban Die Lokale sind in Container oder in Foodtrucks untergebracht.

Bei X-Rent können Stand-up-Paddle-Boards, E-Scooter und Segways ausgeliehen werden. Auch Yoga-Unterricht ist am Copa-Beach geplant. Zur Fußball-WM findet ab 14. Juni auch Public Viewing statt, ein großer LED-Screen soll noch aufgestellt werden.

foto: krud Auf einer Grünfläche wurden auch Sitztreppen geschaffen. Zudem gibt es einen kleineren Sandstrand-Bereich. Liegestühle und Schirme können wie im Vorjahr kostenlos ausgeborgt werden.

Laut Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) werden bis 2021 noch zwei mehrstöckige Gebäude ("Beach Tower" und "Sport Tower") errichtet. Die großen Grünflächen hin zur Reichsbrücke werden also wieder bedeutend kleiner. Dafür sollen beim "Sport Tower" Freiflächen für Sport dazukommen.

andy urban Auf dieser Grünfläche sollen ein "Beach Tower" und ein "Sport Tower" errichtet werden. Laut Stadträtin Sima steht die Kubatur noch nicht fest, es wird noch ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben.

14,5 Millionen Euro Gesamtkosten

Die Gesamtkosten des Umbaus beziffert die Stadt mit 14,5 Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt in diesem Jahr inklusive Entfernung der großen Betonmengen kostete laut Sima drei Millionen Euro. Der Start des zweiten Bauabschnitts erfolgt nach dem Ende der Sommersaison. (David Krutzler, 7.6.2018)