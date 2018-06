Wacker Innsbruck holt zwei Verteidiger

Meusburger und Peric heuern in Tirol an und verstärken den Aufsteiger

Innsbruck/Stuttgart – Wacker Innsbruck treibt die Personalplanungen für das Comeback in der Fußball-Bundesliga weiter voran. Der Erste-Liga-Meister verpflichtete den 21-jährigen Innenverteidiger Stefan Peric. Schon zuvor gaben sie den Transfer von Stefan Meusburger bekannt. Peric kommt ablösefrei von der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart zu den Tirolern und unterzeichnete einen Zweijahresvertrag samt Option. Meusburger war zuvor bei Hartberg unter Vertrag, auch er erhält einen Zweijahresvertrag. Vor den beiden Defensivspielern hatte Innsbruck bereits Atsushi Zaizen (Kyoto Sanga) und Florian Buchacher (WSG Wattens) als Neuzugänge vermeldet.

Der bei Red Bull Salzburg ausgebildete Peric brachte es in der vergangenen Regionalliga-Saison verletzungsbedingt nur auf 17 Einsätze. "Stefan Peric ist schnell, zweikampfstark, hat eine gute Spieleröffnung und brennt darauf, nach seiner Verletzung, endgültig den Durchbruch als Profi zu schaffen", sagte Wackers General Manager Alfred Hörtnagl. Der 1,85-Meter-Mann folgt damit dem Deutschen Daniele Gabriele nach Tirol, der im Sommer 2017 aus Stuttgart gekommen war. "Daniele hat mir erzählt, dass die Truppe hier heiß und hungrig auf die Bundesliga ist. Davon will ich ein Teil sein", so Peric. (APA, red, 7.6.2018)