Die besten Partys zum Tanzen am Wochenende

Samstag, 9. Juni

Weil Ikea für schnelle Lösungen bekannt ist, wird jetzt auch Rudolfsheim-Fünfhaus Opfer einer dreiwöchigen Turbogentrifizierung. Im Rahmen von hej 1150 – dein IKEA Grätzlfest kann die Anwohnerschaft – oder wahrscheinlicher: jeder Klapprad-Besitzer Wiens – lebenswichtige Skills wie den Bau von Minigolfbahnen erlernen. Fairerweise sei gesagt, dass das Musikprogramm des samstäglichen Kick Off-Events sehr anständig ist: Die großartige Rapperin Duffy Sylejmani vom Kollektiv Femme DMC, der bezaubernde Schmusechor, sowie Violetta Parisini und Sixtus Preiss, ausnahmsweise im Duo, verwandeln den Schwendermarkt in ein musikalisches Bällebad. Am Abend bringt Sample-König Kurt Razelli dann den Austro-Trash ins brick-5.

Weiters tobt sich das Meat-Market-Kollektiv beim Meat Fest gleich in zwei Clubs aus – die Grelle Forelle und das benachbarte Werk werden im Zeichen fescher Männer, des Fleisches und harten Technos stehen. Auch der Darkroom ist größer als sonst. Wer Techno bei Tageslicht und in einer etwas sanfteren Spielart vorzieht, finde sich in der Creau ein. Deep Baked laden den Kölner Barnt ein – ab 14.00 darf unter freiem Himmel getanzt werden. (Amira Ben Saoud, 7.6.2018)