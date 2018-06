Nadal und del Potro im Halbfinale von Paris

Titelverteidiger trotz Satzverlusts gegen Schwartzman am Ende ungefährdet. Im Semifinale trifft er auf del Potro, der Cilic schlug

Paris – Titelverteidiger Rafael Nadal ist bei den French Open in Paris trotz seines ersten Satzverlustes seit zwei Jahren souverän ins Halbfinale eingezogen. Der spanische Rekordsieger gewann sein nach einer Regenpause am Donnerstag fortgesetztes Viertelfinal-Match gegen den Argentinier Diego Schwartzman 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. Sein nächster Gegner ist Juan Martin del Potro (Argentinien/Nr. 5), der Marin Cilic (Kroatien/Nr. 3) mit 7:6, 5:7, 6:3, 7:5 in die Schranken wies.

foto: apa/afp/thomas samson Rafael Nadal (links) schickt Diego Schwartzman zum Kofferpacken.

"Natürlich hat mir die Unterbrechung gestern geholfen. Ich war an einem schwierigen Punkt. Er war gut, ich zu defensiv", sagte Nadal nach dem Match: "Heute habe ich aggressiver gespielt, mit höherer Intensität."

Historischer Satzverlust für Nadal

Am Vortag war Nadals Match wegen Regens und der daraufhin einbrechenden Dunkelheit beim Stand von 4:6, 5:3 aus Sicht des Weltranglistenersten unterbrochen worden. Nadal, der im Vorjahr mit weißer Weste zu seinem zehnten Titel marschiert war, hatte im ersten Durchgang den ersten Satzverlust in Roland Garros nach zuvor 37 Erfolgen in Serie hinnehmen müssen. Lediglich der Schwede Björn Borg legte zwischen 1979 und 1981 eine bessere Serie hin (41).

foto: apa/afp/christophe simon Nadal beim Return.

Nach dem Wiederbeginn am Donnerstag machte Nadal dann jedoch gegen den an Nummer elf gesetzten Schwartzman kurzen Prozess. Die reine Spielzeit betrug am Ende dennoch 3:42 Stunden. Bereits sein Erstrundenmatch gegen den Italiener Simone Bolelli hatte Nadal aufgrund einer Regenpause erst einen Tag später als vorgesehen zu Ende spielen können.

Zweites French-Open-Halbfinale für del Potro

Im parallel ausgetragenen Viertelfinale zwischen del Potro und Cilic hatte der Argentinier das bessere Ende für sich. Mit den beiden ersten Punkten des beim Stand von 5:5 im Tiebreak unterbrochenen Matches gewann der 29-Jährige den ersten Satz. Nach einem kurzen Durchhänger im zweiten Durchgang machte er dann nach 3:50 Stunden Spielzeit sein zweites French-Open-Halbfinale nach 2009 klar.

foto: reuters/pascal rossignol Juan Martin del Potro (rechts) schickt Marin Cilic nach Hause.

"Ich habe keine Worte, um diesen Moment zu beschreiben", sagte del Potro unter Tränen: "Ich habe drei Operationen hinter mir, stand kurz davor, mit diesem Sport aufzuhören. Ich bin unheimlich stolz, hier zu sein. Ich fühle mich hier zu Hause." (sid, 7.6.2018)