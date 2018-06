DER STANDARD startet neuen Whatsapp-Channel für die Fußball-WM 2018

User erhalten täglich die wichtigsten Infos und Ankündigungen zur Fußball-WM direkt aufs Handy

Mehr als 35.000 Userinnen und User nutzen aktuell den Whatsapp-Service von DER STANDARD. Aus aktuellem Anlass wird der kostenlose Nachrichtenüberblick nun für den Zeitraum der Fußball-WM (14. Juni bis 15. Juli 2018) um einen neuen Channel erweitert.

Die wichtigsten Updates zur Fußball-WM schnell und kompakt

Ab 14. Juni erhalten Userinnen und User, die sich für den Channel "Fußball-WM 2018" anmelden, täglich einen Überblick über die aktuellen Liveticker zu den Spielen sowie einen Rückblick auf die Ergebnisse des Vortags. Um die Mittagszeit erhalten Fußballfans den kostenlosen Service direkt auf ihr Handy, damit sie immer up to date bleiben.

Wie anmelden?

Klicken Sie oben im Widget auf den gewünschten Kanal (zusätzlich zu Whatsapp sind auch Insta, Facebook und Telegram verfügbar), und folgen Sie den Anweisungen.

Für jene, die sich komplett neu anmelden, sind die Kategorien Web, Etat und Politik automatisch aktiviert, sie können selbst verwaltet werden.

Falls Sie den Nachrichtenüberblick schon bekommen und sich zusätzlich für die Fußball-WM interessieren: Schicken Sie einfach "Kategorie" (genau dieses Wort ohne Anführungszeichen) per Whatsapp an uns, dann erhalten Sie einen Link, in dem Sie Ihre Kategorien selbst aktivieren und deaktivieren können.

Sollten Sie keine Anmeldemöglichkeit sehen, klicken Sie auf "Dieser Inhalt steht Ihnen in unserer Mobilversion zur Verfügung" und folgen Sie dort den Anweisungen.

Der Service ist kostenlos und kann jederzeit storniert werden. (Magdalena Waldl, 8.6.2018)