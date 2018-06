TU Wien startet "Forum Mathematik"

In der Traditio von math.space soll die vielfältige Bedeutung der Mathematik für eine breite Öffentlichkeit sichtbar gemacht werden

Wien – Ende vergangenen Jahres schloss das vom Mathematiker Rudolf Taschner initiierte Projekt math.space im Wiener Museumsquartier, wo 15 Jahre lang Mathematik populärwissenschaftlich vermittelt worden war. Nun geht die Technische Universität (TU) Wien in Sachen Mathematik-Vermittlung in die Initiative. Sie will den "oft im Verborgenen gebliebenen" Beitrag der Mathematik zu Technik, Naturwissenschaften, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur für eine breite Öffentlichkeit sichtbar machen.

Nächste Woche startet dazu das "TU Forum Mathematik" (TU ForMath) mit Abendvorträgen und einem Schulprogramm. Eröffnet wird das Veranstaltungsformat am 11. Juni mit einem Vortrag des Mathematikers Karl Sigmund von der Universität Wien zum Thema "Open Code – die Mathematik als Universalsprache". Universal ist dabei wörtlich gemeint: Auch außerirdische Intelligenzen würden diese Sprache sprechen, wenn es denn welche geben sollte.

Ab Oktober soll es regelmäßig Vorträge und Diskussionsveranstaltungen zu interessanten, gesellschaftsrelevanten oder auch kuriosen Themen rund um die Mathematik für ein breites Zielpublikum geben. Zudem will die TU interaktive Workshops für Schulklassen unterschiedlicher Altersgruppen anbieten und schafft dafür einen eigenen Vortragsraum im Freihaus (4., Wiedner Hauptstraße 8-10). (APA, red, 8. 6. 2018)