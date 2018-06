In Wiesbaden vermisste 14-Jährige wurde Opfer von Sexualmord

Die Leiche des Mädchens wurde zwei Wochen nach dem Verschwinden gefunden. Es gab eine Festnahme, nach einem weiteren Mann wird gefahndet

Wiesbaden – In der westdeutschen Stadt Wiesbaden ist die Leiche einer seit 22. Mai vermissten 14-Jährigen gefunden worden. Das Mädchen sei durch "Gewalteinwirkung auf den Hals" getötet worden, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Ein 20-jähriger Iraker und ein 35-jähriger Türke werden verdächtigt, sie kurz nach ihrem Verschwinden vergewaltigt und ermordet zu haben.

Der 20-Jährige befinde sich auf der Flucht, der 35-Jährige sei festgenommen worden, hieß es. Der irakische Tatverdächtige ist nach Angaben der Ermittler vermutlich am vergangenen Donnerstag mit seiner Familie überhastet abgereist. Er und seine Angehörigen hatten zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe des Fundorts der Leiche gewohnt.

Auch Verdacht der Vergewaltigung einer Elfjährigen

Der Iraker geriet in Verdacht, nachdem ein 13-Jähriger, der ebenfalls in der Flüchtlingsunterkunft lebt, ihn der Tat beschuldigt hatte. Offenbar hatte der Verdächtige vor dem Jugendlichen mit der Tat geprahlt. In einer Pressekonferenz wurde der 13-Jährige gelobt, er habe zur Aufklärung der Tat beigetragen.

Der Iraker ist polizeibekannt: Ali B. soll einen Mann mit einem Messer bedroht und bestohlen haben. Er soll außerdem eine Polizistin attackiert haben und steht im Verdacht, im März eine Elfjährige in der Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt zu haben. Hier ist allerdings unklar, was genau passiert ist.

Die getötete 14-Jährige kannte offenbar den jüngeren Bruder des Irakers – bei der Pressekonferenz sprachen Ermittler von einem "Kenntnisverhältnis", aber nicht von einer Beziehung. Sie war vor ihrem Verschwinden mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt. Bei der Polizei gingen daraufhin mehrere Zeugenhinweise ein, die auf ein Verbrechen hindeuteten. Nach längerer Suche fand die Polizei dann am Mittwochnachmittag in einem schwer zugänglichen Gelände ihre Leiche. (APA, dpa, red, 7.6.2018)