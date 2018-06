Neue spanische Regierung mit Rekordzahl an Frauen vereidigt

Das Kabinett besteht aus elf Ministerinnen und sechs Ministern – und ist damit die erste Regierung Spaniens mit mehr Frauen als Männern

Madrid – Fünf Tage nach der Amtsübernahme des neuen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ist dessen Kabinett am Donnerstag von König Felipe VI. vereidigt worden. Die elf Ministerinnen und sechs Minister leisteten dabei ihren Amtseid. Die neue sozialistische Regierung hat keine Mehrheit im Parlament, weshalb Neuwahlen noch vor Ende der bis 2020 laufenden Legislaturperiode erwartet werden.

In dem neuen Kabinett sind Frauen erstmals in der Geschichte des Landes deutlich in der Mehrheit. Zu den neuen Ministerinnen und Ministern gehören María Jesús Montero (Finanzen), Margarita Robles (Verteidigung), Dolores Delgado (Justiz), Magdalena Valerio (Arbeit), Teresa Ribera (Umwelt und Energie), Josep Borrell (Äußeres) und Fernando Grande-Marlaska (Inneres).

Carmen Calvo, die in der sozialistischen Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero (2004–2011) Kulturministerin war, wird stellvertretende Regierungschefin und übernimmt gleichzeitig das Ministerium für Gleichberechtigung. Der Astronaut Pedro Duque wurde an die Spitze des Wissenschaftsressorts gesetzt.

Podemos hoffte auf Kabinettsposten

Kritik gab es vom Linksbündnis Unidos Podemos, das als Gegenleistung für seine Stimmen beim Misstrauensvotum auf einige wichtige Posten in der Regierung gehofft hatte. Sánchez hat hingegen keinen einzigen Politiker der Allianz in sein Kabinett geholt. Die Regierung sei so viel schwächer als in einer Koalition, warnte Podemos-Sprecherin Noelia Vera. "Wir garantieren unsere Unterstützung nicht." (APA, 7.6.2018)