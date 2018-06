Intel verschenkt 8.000 Prozessoren – aber nicht in Österreich

Limitierte Auflage von Core i7 zum 8086-Jubiläum – Gewinnspiel auf nur neun Länder beschränkt

Vor 40 Jahren hat Intel den 8086-Prozessor auf den Markt gebracht. Er war der Erstling der x86-Prozessoren, die in den folgenden Jahrzehnten zum Standard für Desktops, Laptops und Server wurden. Den langen und erfolgreichen Bestand nutzt der Chiphersteller freilich auch für Marketingzwecke aus und hat ein Gewinnspiel gestartet.

8.086 Stück des in begrenzter Stückzahl hergestellten Core i7-8086K, einem mit bis fünf GHz taktenden Hexacore, finden in der Online-Verlosung neue Besitzer. Diese beginnt am Freitag um zwei Uhr früh mitteleuropäischer Zeit, dann haben Teilnehmer genau einen Tag Zeit, um ihr virtuelles Los in den Topf zu werfen. Spätestens zwei Wochen später sollen die glücklichen Sieger verständigt werden.

Neun Länder, drei EU-Staaten

Ganz so international ist das Gewinnspiel dann aber doch nicht. Denn laut Teilnahmebedingungen können nur Nutzer in neun Staaten: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Südkorea, Japan, China und Taiwan. Wobei Bewohner des kanadischen Bundesstaates Quebec und Chinesen in Hongkong ebenfalls nicht mitmachen dürfen.

foto: intel

Intel schreibt in den Erklärungen zum Gewinnspiel, dass man "immer versuche, mit der globalen Community zu interagieren", Marketingkampagnen aber aufgrund "bestimmter lokaler Gesetze und Bestimmungen" nicht in jedem Land durchführen kann. Dass drei EU-Staaten, die gleichzeitig auch die drei größten Märkte der Union stellen, in der Liste sind, alle anderen aber nicht, erscheint zumindest auf den ersten Blick nicht unbedingt schlüssig.

Der STANDARD konnte kurzfristig keine Vertreter von Intel erreichen, hat aber eine Anfrage an das Unternehmen geschickt und um Erklärung gebeten, welche Gesetze oder Regelungen einer Verfügbarkeit des Gewinnspiels in anderen EU-Staaten bzw. in Österreich entgegen stehen. Die Antwort wird bei Einlangen nachgereicht. (red, 07.06.2018)