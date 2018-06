STANDARD-Journalist für "Story des Jahres" ausgezeichnet

Philip Bauer erhielt Preis für seine Geschichte "Es gab Übergriffe. Von Trainern, Betreuern, Kollegen" über die Praktiken im ÖSV

Wien – Mit der Auszeichnung "Story des Jahres" würdigten die Veranstalter der "Journalismustage" auch heuer wieder die beste Geschichtes des Jahres, "unabhängig von Reichweite des Mediums oder Status des Autors oder der Autorin".

Den Preis erhielt diesmal Philip Bauer für seine Aufzeichnung von Nicola Werdeniggs Geschichten über die Praktiken im Österreichischen Skiverband (ÖSV), die im STANDARD erschien (siehe: "Es gab Übergriffe. Von Trainern, Betreuern, Kollegen").

"Macht die Politik den Journalismus kaputt?"

Einen Tag vor Beginn der Medienenquete wurden nicht nur Preise verliehen, sondern die ZDF-Moderatorin Marietta Slomka ("heute journal") hielt auch ihre Keynote. "Macht die Politik den Journalismus kaputt?", lautet die Frage der heurigen "Journalismustage" in Wien. Slomka beantwortete die Frage am Mittwochabend mit einem klaren Ja. Allerdings wolle sie nicht von "der Politik" sprechen, sondern von "Politikern und Parteien".

Die Entwicklungen seien sowohl in Europa als auch in Amerika besorgniserregend. Das Grundprinzip der Gewaltenteilung würde sich "immer mehr zugunsten von Regierungen" verschieben. "Ideologische Kämpfe" erkenne sie hierbei nicht – die Angriffe auf Medien und Journalisten kämen von allen Seiten. Slomka hielt aber auch fest, dass Politiker sowohl in Österreich als auch in Deutschland mehrheitlich dazu bereit seien, sich auf einen Diskurs mit Medien einzulassen.

Zu bedenken gab Slomka, dass es vielfältige Methoden seitens der Politik gebe, um die Pressefreiheit zu beschränken. Eine beliebte Variante bestehe darin, Medien zu diskreditieren, indem man von Systemmedien spreche, die gleichgeschaltet seien. Dadurch stelle die Politik Medien als "monolithischen Block" hin. Eine weitere Methode: Zweifel am journalistischen Auftrag und an der journalistischen Unabhängigkeit zu sähen. Damit versuchten Politiker, Journalisten ihre Glaubwürdigkeit abzusprechen und sie so zu schwächen. Öffentlich-rechtliche Journalisten in Österreich und Deutschland seien mehrheitlich mit dem Vorwurf konfrontiert, sie stünden politisch links, konstatierte Slomka.

Sie wies auch auf Äußerungen des Freiheitlichen Norbert Steger, nunmehr Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, hin. "In Österreich haben Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgerichtet bekommen, ihre Jobs seien nicht mehr sicher, wenn sie nicht neutraler berichten", so Slomka. Auch Aussagen über den Gesichtsausdruck von ZiB2-Moderator Armin Wolf (Steger: "bös" gegenüber FPÖ-Politikern), seien laut Slomka eine "subtile Form", Druck auszuüben. Es sei nicht konservativ, den ORF zu attackieren, sondern "destruktiv", meint sie.

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk gehöre allen

Zu guter Letzt betont die ZDF-Anchorwoman, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk allen Bürgern gehöre und nicht der Politik. Dass man mit politischen Versprechungen, Rundfunkgebühren abzuschaffen, Sympathien gewinnen könne, verstehe sie natürlich. Umso mehr begrüße sie es, dass sich die Schweizer Stimmberechtigten zur Volksinitiative "No Billag" mit einem klaren Nein (71,6 Prozent) geäußert haben. Der Vision, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus politischen Budgettöpfen finanziert werde, könne sie nichts abgewinnen. "Die Führungsriege des ORF müsste dann beim Kanzler antreten und um Geld betteln – und das jedes Jahr."

Marietta Slomka war eine von mehreren prominenten deutschen Journalisten, die im März diesen Jahres in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) "Angriffe" der FPÖ "auf unabhängige Journalisten und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ORF" beklagt und Kurz' "Zurückhaltung" kritisiert hatten. (APA, 6.6.2018)