Android 9: Zweite Beta mit besserer Gestennavigation und 157 neuen Emojis

Neue Berechtigungsgruppe erschwert Anrufdatenspionage – Google sieht Schnittstellen bereits als stabil an

Vier Wochen nach der Vorstellung der ersten Beta für Android P gibt es nun die nächste Testversion, und diese macht eines klar: Android P wird offiziell die Versionsnummer Android 9.0 tragen. Doch auch sonst hat die zweite Beta (oder auch: Dritte Developer Preview) einige interessante Detailverbesserungen zu bieten.



Gesten

Im Vergleich zur letzten Testversion hat Google einigen Feinschliff an der neuen Gestennavigation vorgenommen. Einerseits ist es leichter geworden, direkt zum App Launcher zu kommen, der Weg für die entsprechende Aufwärtsgeste über dem Home-Button ist nun deutlich kürzer. Zudem wird auch grafisch darauf hingewiesen, dass über diese Aufwärtsbewegung zwei unterschiedliche Funktionen (Kurz: Task-Übersicht, Lang: App Launcher) erreichbar sind, indem hier ein semitransparentes Kartendesign verwendet wird.

Ein weiterer Punkt mit dem Google auf die Kritik an der Gestennavigation reagiert: Es gibt in der Task-Übersicht nun wieder einen "Clear All"-Knopf mit dem sämtliche Apps mit einem Klick beendet werden können, dieser befindet sich allerdings erst ganz am Ende der Task-Übersicht, was sicher erst recht wieder neue Kritik auslösen wird.

Emojis

Parallel dazu hat Google einmal mehr das Emoji-Angebot erweitert: Insgesamt 157 neue Emojis kommen mit der Beta 2 hinzu, wie Emojipedia ausführt. Dazu zählen etwa frierende oder schwitzende Smilies oder auch ein Lama und ein Skateboard.

grafik: emojipedia Einige der neuen Emojis für Android 9.

Zudem hat Google aber auch einige Änderungen am bestehenden Satz an Emojis vorgenommen: So sind die Default-Darstellungen von Paaren nun so gestaltet, dass sie keinem bestimmten Geschlecht zuordenbar sind, auch wenn angepasste Varianten für Frauen und Männer ebenfalls erhältlich sind. Ebenfalls neu sind Personendarstellungen mit roten Haaren. Weitere Detailanpassungen: Die Salatschüssel kommt nun ohne Ei aus, und die Ziege erscheint nun wesentlich freundlicher als zuvor.

Privacy

Langfristig wesentlich wichtiger ist eine Last-Minute-Privacy-Änderung für Android 9.0: Google führt nämlich eine eigene Berechtigungsgruppe namens "Call Logs" ein: Wer solch sensible Informationen Zugriff haben will, muss diese also künftig explizit einfordern. Bisher waren die Call Logs der Telefonieberechtigung zugeteilt, mit der jetzigen Änderung will man den Nutzern wohl klarer machen, worauf sie sich einlassen. Es ist wohl kein Zufall, dass diese Neuerung nur wenige Wochen, nachdem bekannt wurde, dass Facebook in zwei seiner Apps auf den Anrufverlauf seiner User zugriff, vorgenommen wird.

Details

Zu den weiteren Detailverbesserungen seit der ersten Beta gehört die Möglichkeit auf Benachrichtungsbündel zu antworten. Auf Pixel-Geräten wurde zudem die Download-App (einmal mehr) in Files/Dateien umbenannt. Und ebenfalls Pixel-spezifisch befindet sich bei der Wahl der Farbeinstellungen nun eine Vorschaugrafik.

screenshots: andreas proschofsky / der standard Von links nach rechts: Bei der Gestennavigation wird nun über eine semitransparente Karte klar gemacht, dass sich dahinter der vollständige App Launcher verbirgt. Zurückgekehrt ist der "Clear All"-Knopf. Und komplett neu ist "Call Logs"-Gruppenberechtigung, die einen wichtigen Privacy-Fortschritt darstellt.

Stabile APIs

Mit der Veröffentlichung der Beta 2 geht ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Android 9.0 einher: Google sieht die Programmierschnittstellen (APIs) der neuen Betriebssystemgeneration jetzt als stabil an, bis zur fertigen Version werden hier also keine Änderungen mehr vorgenommen. Das heißt auch, dass App-Entwickler bereits ihre Apps für Android 9 anpassen und entsprechende Updates in den Play Store hochladen können. Der zugehörige API-Level ist übrigens 28.

Download

Die Beta 2 steht über das Android Beta-Programm wie gewohnt Googles eigenen Smartphones der Pixel-Reihe zur Verfügung. Auch entsprechende Factory Images und Full System OTAs stehen manuell zum Download bereit. Nutzer der ersten Beta bekommen das Update direkt auf ihr Gerät geliefert. Etwas komplizierter ist es jenseits der Google-Welt: All jene Devices, die die Android P Beta erhalten haben, sollen in den kommenden Wochen aktualisiert werden, heißt es vage. Die erste Beta war unter anderem für das OnePlus 6 oder auch das Nokia 7 Plus verfügbar.

Zeitplan

Der weitere Release Plan sieht nun einen ersten Release Candidate für Anfang Juli vor, dem ein zweiter Ende desselben Monats folgen soll. Die fertige Version von Android 9.0 ist also wie schon im Vorjahr für Anfang August zu erwarten. Hält sich Google an die üblichen Gewohnheiten wird auch erst zu diesem Zeitpunkt verraten wofür das "P" im Codenamen von Android 9 steht. (Andreas Proschofsky, 7.6.2018)