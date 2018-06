Regen stoppt Nadal, Schwartzmann dessen Satz-Serie

Nadal gab erstmals seit Viertelfinale 2015 in Roland Garros wieder Satz ab

Paris – Der Regen war am Mittwochabend bei den mit 39,197 Mio. Euro dotierten French Open in Paris der Spielverderber. Während die ausständigen Damen-Viertelfinali gespielt werden konnten, mussten die beiden Herren-Viertelfinali zwischen Rafael Nadal (ESP-1) und Diego Schwartzman (ARG-11) sowie Marin Cilic (CRO-3) und Juan Martin Del Potro (ARG-5) abgebrochen werden.

Nadal verpasst Borg-Rekord

Eine Schlagzeile lieferte der Zwischenstand auf dem Center Court zwischen Nadal und Schwartzman aber dennoch: Nadal hatte den ersten Satz mit 4:6 verloren und damit eine beeindruckende Serie abgeben müssen: Seit seinem Viertelfinal-Aus gegen Novak Djokovic 2015 hatte Nadal, wenn er einen Satz zu Ende gespielt hat, 37 Sätze en suite gewonnen.

Damit bleibt weiter Björn Borg in dieser Wertung voran: Dem legendären Schweden war es von 1979 bis 1981 gelungen, 41 Sätze in Roland Garros in Folge zu gewinnen.

Kurz vorm Satzball

Für Nadal wohl wichtiger war aber, dass er nach der ersten Regenunterbrechung bei 4:6,2:3 auch im zweiten Satz schon mit Break zurückgelegen war, aber nach der Pause stark zurückkam und klar auf Kurs Satzausgleich (5:3,30:15 bei eigenem Service) lag.

Im zweiten Viertelfinale war der erste Satz noch gar nicht vorüber: Nach 71 Minuten Spielzeit zwischen Cilic und Del Potro hieß es im Tiebreak 5:5. Um 19.30 Uhr Ortszeit entschied man sich zur Absage des Restprogramms, die Spiele werden am Donnerstag fortgesetzt.

Damen-Semifinale komplett

Bei den Damen ist hingegen das Halbfinale komplett: Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza hatte mit der Russin Maria Scharapowa beim 6:2,6:1 in nur 70 Minuten keine Mühe. Sie trifft nun auf Topfavoritin Simona Halep. Die Rumänin hatte mit der Deutschen Angelique Kerber beim 6:7(2),6:3,6:2 in 2:14 Stunden schon wesentlich mehr Mühe.

Im Halbfinale zwischen den Nummern 1 und 3 der Welt wird am Freitag auch über die Top-Position am kommenden Montag im WTA-Ranking entschieden: Gewinnt Halep, bleibt sie Nummer eins, andernfalls übernimmt Muguruza den Damen-Thron. Im zweiten Semifinale kommt es ja zur Wiederholung des US-Open-Finales zwischen Siegerin Madison Keys und Sloane Stephens (beide USA). (APA, red, 6.6.2018)