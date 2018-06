Schmid und Berisha als Handballer des Jahres ausgezeichnet

Eckl zum dritten Mal in Folge Trainer des Jahres – Weber erneut Österreichs Legionär des Jahres

Wien – Dominik Schmid ist von Journalisten zu Österreichs Handballer des Jahres gewählt worden. Für den Kapitän von Supercup- und Cupsieger Hard ist es die erste derartige Auszeichnung, die zuletzt Vytas Ziura fünfmal in Serie gewonnen hatte. Auch bei den Frauen gibt es mit Altina Berisha (WAT Atzgersdorf) eine Premierensiegerin, erstmals seit elf Jahren ging der Titel nicht an eine Hypo-NÖ-Spielerin.

Zum Trainer des Jahres wurde nach 2016 und 2017 neuerlich Peter Eckl von Meister Fivers WAT Margareten gewählt. Mit Lukas Hutecek als Newcomer des Jahres geht ein weiterer Titel an die Wiener. Newcomerin des Jahres wurde Klara Schlegel vom UHC Eggenburg.

Olafur Bjarki Ragnarsson schaffte es gleich in seiner Premierensaison zum Legionär des Jahres. In der abgelaufenen Saison erzielte der Isländer 95 Tore für Westwien. Die Legionärin des Jahres ist die russische Torfrau Olga Sanko von Hypo NÖ.

Weber erneut bester Legionär

Zum bereits vierten Mal wurde Robert Weber zu Österreichs Legionär des Jahres im Ausland gewählt. Der rechte Flügel vom SC Magdeburg erzielte am 29. März 2018 seinen 1.940. Treffer in der deutschen Bundesliga und schaffte es damit unter die Top 10 der ewigen Torschützenliste in Deutschland.

Die in Rumänien engagierte Torfrau Petra Blazek, die seit dem Rücktritt von Katrin Engel Kapitänin von Österreichs Frauen-Team ist, wurde zur Österreichischen Legionärin des Jahres im Ausland gewählt. Die Mannschaft des Jahres steht ebenfalls bereits fest und wird in der Halbzeit des WM-Playoff-Spiels des Männer-Nationalteams am 13. Juni gegen Weißrussland bekanntgegeben. (APA, 6.6.2018)