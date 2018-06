Die Ablösesumme beträgt 22 Millionen Euro.

Manchester – Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat am Mittwoch die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Diogo Dalot vermeldet. Der 19-jährige Portugiese kam um 22 Millionen Euro vom FC Porto und erhielt einen Fünf-Jahres-Vertrag plus Option auf ein weiteres Jahr. Erst am Dienstag hatten die "Red Devils" den Brasilianer Fred um 60 Millionen Euro von Schachtar Donezk geholt. (6.6.2018)