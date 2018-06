TV-Tipps für Donnerstag, 7. Juni

Medienenquete 2018, Re: Kampf ums Wasser, Scobel: Abschaffung des Todes, "Am Schauplatz" mit dem Geschäft der Energetik, die Flucht – mit Radiotipps

9.55 LIVE

Medienenquete 2018 ORF 3 überträgt live aus dem Wiener Museumsquartier die zweitägige Medienenquete. Diskutiert wird dort über öffentlich-rechtlichen Auftrag und Public Value, Finanzierung und Förderung von Medien sowie Digitalisierung und Demokratie. Bis 15.45, ORF 3

19.40 REPORTAGE

Re: Kampf ums Wasser – Olivenanbau extrem in Andalusien Im südspanischen Andalusien sorgen industrielle Olivenplantagen für Konflikte. In der ohnehin trockenen Region werden die letzten Grundwasserreserven angezapft – Wasser, das den Menschen in der Gegend zunehmend fehlt. Immer mehr Dörfer werden verlassen, Landstriche drohen zu verwüsten. Eine Gruppe von Aktivisten kämpft nun um ihr Recht auf Wasser. Bis 20.15, Arte

foto: © eco media/tv produktion Juan Manazez ist einer der letzten Einwohner des Dorfes Gochar. Wegen der Trockenheit haben viele den Ort bereits verlassen.

21.00 MAGAZIN

Scobel: Abschaffung des Todes Menschen werden immer älter. Aber wollen wird das und warum? Darüber diskutiert Gert Scobel mit dem Philosophen Sebastian Knell, Gerontopsychologin Susanne Wurm und Ingolf Bauer, Autor der Wissenschaftsdoku Uralt und Blut-jung. Bis 22.00, 3sat

21.05 DISKUSSION

Medienstandort Österreich: Was plant die Politik? Anlässlich der Medienenquete diskutieren bei Ingrid Thurnher die Mediensprecher der Parteien über Medienpolitik und Medienzukunft. Mit Karl Nehammer (ÖVP), Thomas Drozda (SPÖ), Hans-Jörg Jenewein (FPÖ), Claudia Gamon (Neos) und Alfred Noll (Liste Pilz). Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Das Geschäft mit der Energetik Handauflegen, Aura reinigen, Energieblockaden lösen: Diese Dienstleistungen sind derzeit recht gefragt. Die Anzahl der Humanenergetiker steigt jährlich. Fast 18.000 gibt es bereits in Österreich. Für den Gewerbeschein braucht man keine Ausbildung. Energetiker kann jeder sein, der sich berufen fühlt und Klienten findet, die bereit sind, für die Dienste zu zahlen. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf Naturheiler Robert in Eibiswald vertreibt Nahrungsergänzungsmittel.

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Fußball-WM 2018 – Putin, Russland & die FIFA Im vergangenen Jahr absolvierte Russland mit dem Fifa-Konföderationen-Pokal eine Generalprobe für das Großevent. Die Doku blickt hinter die Kulissen des Mega-events, wo Kostenexplosionen, Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Rassismus die Agenda bestimmten. Bis 22.30, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar 7: Grenzen zu – Droht neues Flüchtlingschaos? Gäste bei Michael Fleischhacker: u. a. Rudolf Anschober (Grüne), Hilbert Karl (Innenministerium Asyl/Fremdenwesen), Ida Aringer (Ärzte ohne Grenzen) und Gerald Knaus (Vordenker des EU-Flüchtlingspakts mit der Türkei). Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Italiens Crashkurs – Europas neue Krise? Kommt die Eurokrise zurück? Darüber diskutiert Maybrit Illner u. a. mit Olaf Scholz (SPD), Paul Ziemaik (CDU) und Giovanni di Lorenzo (Journalist). Bis 23.15, ZDF

22.30 GESCHICHTE

ZiB 2 History: 1968 – Der Umbruch 1968 war das Jahr der Studentenproteste, auch in Österreich. Aktivisten von damals kommen zu Wort, unter anderem Daniel Cohn-Bendit, Robert Schindel und Silvio Lehmann. Armin Wolf diskutiert live mit den Publizisten Trautl Brandstaller und Karl-Peter Schwarz im Hörsaal 1 im Neuen Institutsgebäude der Uni Wien. Bis 23.10, ORF 2

23.10 MAGAZIN

Eco mit 1) Trumps Zölle: So wehrt sich die Welt. 2) Hollywood in rot-weiß-rot: Filmproduktionen beleben die Wirtschaft. 3) Milliardengeschäft Fußball. Bis 23.40, ORF 2

23.40 TALK

Stöckl Mit Comedian Gernot Kulis, ORF-Sportmoderatorin Kristina Inhof, dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi und Ökonom Stephan Schulmeister. Bis 0.40 ORF 2

23.50 DRAMA

Die Flucht (TUR/D 2016, Kenan Kavut) Cabir glaubt, einen Mann getötet zu haben, Schuldgefühle verfolgen ihn. Aliyes nimmt sich seiner an. Sehenswertes Drama. Bis 1.20, Arte