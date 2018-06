Ärger um neues Handy: Lenovo schwindelte Fans an

Hersteller teaserte das Z5 praktisch als randlos und ohne "Notch" an – nun wurde es im iPhone X-Look vorgestellt

Das Rennen um ein komplett "rahmenloses Handy" gilt schon länger als eröffnet. Und als einer der Anwärter hatte sich Lenovo ins Rampenlicht gespielt. In den vergangenen Wochen teaserte man ein Smartphone namens Z5 an.

Zuerst brachte man eine Skizze im Umlauf. Sie zeigt ein Gerät mit extrem schmalen Rändern auf allen Seiten. Dem folgten ein Renderbild und ein Plakat, welche die Konzeptgrafik quasi "bestätigten". Nun wurde das Handy vorgestellt und sorgt für Ärger, denn das Design des Geräte löst diese Versprechen nicht ein.

Doch ein Notch und mehr Rand

Denn: Das Gerät hat einen "Notch", also eine Einkerbung am oberen Displayrand, in der die Frontkamera und Sensoren platziert wurden. Auf den Vorschaugrafiken ist ein solcher nicht vorhanden.

Der Schwindel wird bei The Verge sehr klar aufgezeigt, dort hat man das ursprüngliche Renderbild und jenes des finalen Gerätes übereinander gelegt. Damit wirkt das Handy wie eines von vielen heuer erschienen Smartphones, deren Design offenbar vom iPhone X inspiriert ist.

Und nicht nur das: Nicht einmal das Rendering des finalen Gerätes scheint der Wirklichkeit zu entsprechen, ein Twitter-User dokumentiert. Am tatsächlichen Handy fallen die Ränder, insbesondere jener auf der Unterseite, nämlich merkbar dicker aus.

Mittelklasse

Zerschlagen haben sich auch die Hoffnungen auf ein Flaggschiff. Das Lenovo Z5 kommt mit Mittelklasse-Ausstattung. An Bord ist ein nicht näher genannter Octacore-Prozessor, der auf sechs GB RAM zugreifen kann. Die Dualkamera arbeitet mit einer Auflösung von 16 Megapixel. Der Akku liefert 3.300 mAh und unterstützt schnelles Aufladen.

Die 64-GB-Variante kostet umgerechnet 172 Euro, die 128-GB-Ausgabe kommt auf circa 239 Euro. Ob und wann das Handy außerhalb von China zu haben sein wird, ist noch nicht bekannt.

Warten auf das Vivo Apex

Marktstart in der Volksrepublik ist in knapp einer Woche am 12. Juni. Am gleichen Tag eröffnet sich eine neue Chance auf ein "randloses" Smartphone. Denn dann findet ein Event des Herstellers Vivo statt, bei dem die Präsentation einer marktreifen Variante des Konzeptgeräts "Apex" erwartet wird.

Dabei handelt es sich um ein Handy mit schmalen Rändern, bei dem der Fingerabdruckscanner unter dem Display liegt und die Frontkamera in einem ausfahrbaren Modul am oberen Gehäuserand steckt. (red, 06.06.2018)