Deutscher Astronaut Alexander Gerst ist ins All gestartet

Für Gerst ist es bereits der zweite Raumflug – Ankunft auf der ISS am Freitag

foto: reuters/shamil zhumatov

Baikonur – "Nächster Halt #ISS in zwei Tagen, wenn alles glatt geht. Passt auf euch auf meine Freunde!": Mit dieser Botschaft via Twitter verabschiedete sich ESA-Astronaut Alexander Gerst vor dem Start ins All. Zusammen mit dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und der NASA-Astronautin Serena Aunon-Chancellor hob der Deutsche an Bord einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zu seinem bereits zweiten Raumflug ab.

Der Start erfolgte pünktlich um 13.12 Uhr, am Freitag soll das auf der Weltraumstation ISS eintreffen. Für den Flug mit einer russischen Sojus-Rakete zur ISS gibt es zwei erprobte Reiserouten – in diesem Fall handelt es sich um die längere. Auf der klassischen Flugbahn dockt das Raumschiff nach etwa zwei Tagen und 34 Erdumrundungen an der Station an. Dieses Flugschema gilt als zuverlässig und wurde schon in den 1980er-Jahren für Flüge zur früheren russischen Raumstation Mir genutzt. (red, APA, 6. 6. 2018)