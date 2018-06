"Jurassic World 2": Wie gut kennen Sie sich im Dinopark aus?

Stegosaurus, Tyrannosaurus und Triceratops sind Ihnen ein Begriff? Dann sind Sie vielleicht auch ein wahrer "Jurassic Park"-Experte. Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Ein Dinosaurierpark in unberührter Wildnis, in dem der Lebensraum längst ausgestorbener und wieder zum Leben erweckter Riesenechsen von Touristen auf sichere Weise erkundet wird. Was könnte schon schiefgehen? Wenn man sich die "Jurassic Park"-Filmreihe ansieht – ganz schön viel. Mal wieder gibt es Probleme mit den Dinosauriern, aktuell im neuesten Teil "Jurassic World: Das gefallene Königreich", der heute in die Kinos kommt. Den mittlerweile frei auf einer Insel lebenden Dinosauriern droht durch einen Vulkanausbruch die erneute Auslöschung ihrer Spezies. Doch wie wissen wir bereits seit Beginn der Filmreihe? "Das Leben findet einen Weg." Daher kann man beruhigt davon ausgehen, dass sich der eine oder andere Dinosaurier bis zur nächsten Fortsetzung retten kann. Dinofans wird das freuen, von denen sich auch der eine oder andere in den STANDARD-Foren tummelt:

Doch wie ist es um Ihr "Jurassic Park"-Wissen im Allgemeinen bestellt? Sind Sie optimal auf den fünften Teil der Reihe vorbereitet? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, gehören Sie zu den Dinoexperten? Werden Sie sich auch den aktuellen Film im Kino anschauen? Welcher Teil der "Jurassic Park"-Reihe hat Sie am stärksten beeindruckt? Und welcher Dinosaurier ist Ihnen der liebste? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (aan, 7.6.2018)