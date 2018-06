Russischer Sender nennt Armin Wolf wegen Putin-Interview "Lügenpresse"

Staatspräsident Putin habe "unlauteren österreichischen Journalisten total zerstört"

Moskau/Wien – Eine der Bedingungen für Wladimir Putins ORF-Interview mit Armin Wolf war, dass staatliche russische Medien das Material für ihre Berichterstattung verwenden dürfen. Der staatliche russische Nachrichtensender Vesti und sein Onlineportal Vesti.ru verwendeten das Material und ein Transkript, um Armin Wolf als "Lügenpresse" zu bezeichnen, ein von den Nationalsozialisten verwendeter Kampfbegriff.

"The Lying Press: Putin Absolutely Destroys Dishonest Austrian Journalist During State TV Interview" titelt Vesti.ru seine Darstellung des Interviews – also: "Lügenpresse: Putin zerstört unlauteren österreichischen Journalisten in Interview für das Staatsfernsehen total". Das Portal zeigt Ausschnitte des Interviews und zitiert Passagen daraus.

Der Beitrag von Vesti:

(red, 5.6.2018)