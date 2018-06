Putin auf Besuch beim europäischen Türöffner

Als "zuverlässigen Partner in Europa" bezeichnet Russlands Präsident Putin Österreich. Das hat wirtschaftliche, möglicherweise aber auch europapolitische Gründe

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird nicht müde zu betonen, dass Österreich fest im europäischen Kontext verwurzelt sei und keinen politischen Alleingang in der Europäischen Union starten werde. Doch zugleich hat der Regierungs- und ÖVP-Chef die Republik zum "Land des Brückenbaus" erklärt.

Dies gilt auch und gerade im Hinblick auf eine Neuausrichtung der Russland-Politik – zumal mit dem Koalitionspartner FPÖ ein Teil der Regierung eine gewisse Faszination für den mächtigen Kremlchef Wladimir Putin und dessen harte Großmachtattitüde empfindet und unverhohlen auf eine erzkonservative Allianz mit dem orthodoxen Russland setzt.

orf Carola Schneider (ORF) erwartet in naher Zukunft keine Verbesserung der Beziehungen zwischen dem Westen und dem Osten, ein Mitgrund dafür ist das Stocken der Minsker Friedensverhandlungen.

Kurz' eigene Avancen gegenüber Moskau entspringen weniger seiner Begeisterung für Präsident Putin als wohl eher dem kühlen Kalkül, dass sich für Wien aus der Vermittlerrolle im Ost-West-Konflikt politische und wirtschaftliche Vorteile schlagen lassen. Und tatsächlich scheint die Rechnung zumindest teilweise aufzugehen: Vor seinem ersten Besuch in einem EU-Land nach seiner erneuten Amtseinführung Anfang Mai lobte Putin in einem am Montagabend ausgestrahlten ORF-Exklusivinterview Österreich als einen "zuverlässigen Partner in Europa".

Österreich kein Einzelgänger

Laut dem Moskauer Politologen Fjodor Lukjanow ist Zuverlässigkeit für Putin tatsächlich ein sehr wichtiges Kriterium bei der Wahl seiner Partner. Dabei weiß die Moskauer Führung wohl, dass Österreich allein wohl kaum die westliche Sanktionspolitik unterlaufen wird.

Putin versteht Österreich als Türöffner zur EU. Zwar ist das politische Gewicht Wiens gegenüber den Big Playern Paris und Berlin eher klein, doch auch dort haben sich zuletzt Stimmen für eine Aufweichung der Sanktionen gemehrt. Ein konsequenter Fürsprecher in der EU – wie sich aus seiner Sicht Österreich unter der Regierung von ÖVP und FPÖ darstellt – ist für Putin somit Gold wert.

Auch wenn der Kremlchef den Besuch an sich nicht als "Belohnung" verstanden haben will, hat er doch einige Anreize in petto, um sich gerade die russlandaffine österreichische Wirtschaft gewogen zu halten: Natürlich wird bei der "goldenen Hochzeit" der Gaspartnerschaft auch das neue Pipelineprojekt Nord Stream 2 eine Rolle spielen, nach dem die OMV lechzt.

Beim Anflug auf Wien – seine Präsidentenmaschine, eine Iljuschin Il-96-300, wurde von zwei Eurofightern des Bundesheeres flankiert – mag Putin am frühen Dienstagnachmittag also einen wohlwollenden Blick auf das Gelände der Raffinerie Schwechat geworfen haben – ist doch aus russischer Sicht Österreich in erster Linie ein wichtiger Gasverteilerknotenpunkt in Europa. Laut dem russischen Präsidentenberater Juri Uschakow soll in Wien zudem das Projekt einer Breitspurbahn von Košice in der Ostslowakei nach Wien wieder aufgegriffen werden. "Bisher befindet sich das Thema in einer relativ frühen Phase der Ausarbeitung", räumte Uschakow ein, doch die Fantasie der österreichischen Logistiker beflügelt das erstmals vom einstigen russischen Eisenbahnchef Wladimir Jakunin aufgebrachte Thema bereits seit einem Jahrzehnt. Sie träumen davon, Wien zu einem Hub im China-Europa-Handel aufzubauen.

Für Russland besteht das strategische Interesse darin, die eigene Breitspurbahntechnologie bis nach Mitteleuropa fortzuführen. In früheren Jahren war Moskau daher bereit, sich auch finanziell an dem rund drei Milliarden Euro teuren Projekt zu beteiligen. Inzwischen ist die Kremlkasse deutlich leerer – doch aufgrund politisch-strategischer Überlegungen könnte Moskau wirtschaftliche Effizienz hintanstellen. Es wäre nicht das erste Mal.

Fans und Gegner auf dem Heldenplatz

Doch zunächst wartete das diplomatische Parkett – beziehungsweise der rote Teppich – auf den russischen Präsidenten. In der Wiener Hofburg wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren begrüßt. Nur wenige Meter weiter, zwischen Präsidentschaftskanzlei und Bundeskanzleramt, nahmen Putin-Fans Aufstellung – so auch die Krim-Russin Jaroslawa Healer. Sie lebt mittlerweile in Wien. "Danke für Krim, Putin", hat sie auf ein Plakat gemalt.

Doch nicht alle in Wien sind Putin gewogen: Eine Gruppe von rund 20 Personen postierte sich auf dem Heldenplatz vor dem Erzherzog-Karl-Denkmal. Dort hörte man dann auch vereinzelte Rufe wie "Putin, Terrorist!" aus dem Munde von Tschetschenen. (André Ballin aus Moskau, Manuela Honsig-Erlenburg aus Wien, 5.6.2018)