Gewerkschaft Verdi droht im Tarifstreit bei Tageszeitungen mit Streiks

4,5 Prozent mehr Geld gefordert – Urabstimmung soll "sobald wie möglich" beginnen

Berlin – Im Tarifstreit bei den Tageszeitungen droht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit unbefristeten Streiks. Die Tarifkommission der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (DJU) in Verdi habe nach der sechsten ergebnislosen Verhandlungsrunde beschlossen, zu einer Urabstimmung über die Intensivierung des Arbeitskampfs bis hin zu unbefristeten Streiks aufzurufen, so Verdi am Dienstag.

Die Gewerkschaft fordert für die rund 13.000 freien und angestellten Journalisten 4,5 Prozent mehr Geld. "Nach intensiven Streiks in den vergangenen Wochen und Monaten bedarf es offenbar einer weiteren Eskalation, um die Verleger zu einer echten Reallohnsteigerung zu bewegen", erklärte DJU-Verhandlungsführer Matthias von Fintel. Die Verleger wollten nach sechs Verhandlungsrunden "noch nicht mal die Inflationsrate wirklich ausgleichen".

Die Urabstimmung solle "sobald wie möglich" gemeinsam mit dem Deutschen Journalisten-Verband beginnen, erklärte von Fintel. Danach könnten aber die Verhandlungen mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) wieder aufgenommen werden.

Der BDZV hatte in der sechsten Runde eine Gehaltserhöhung für Redakteure um 1,7 Prozent rückwirkend zum 1. Mai und eine Einmalzahlung von 500 Euro angeboten. Zum 1. Jänner 2019 sollte das Gehalt um weitere 2,2 Prozent steigen, wie der Verband erklärte. "Die zentralen Forderungen der Gewerkschaften haben wir damit adressiert." Umso unverständlicher sei es, dass in der sechsten Runde auf dieser Basis keine Einigung möglich gewesen sei. (APA, 5.6.2018)