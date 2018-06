Pro & Kontra: Der Euro erdrückt Italien

PRO: Alternative Lohnkürzung

von Andreas Schnauder

Der Euro ist ein Wackelkandidat. Das Konzept, eine gemeinsame Währung ohne einheitliche Einnahmen, Ausgaben, Schuldenaufnahme und Wirtschaftspolitik einzuführen, bot von jeher Angriffsflächen. Die haben sich in der Eurokrise nur allzu deutlich manifestiert. Die nächste Attacke kommt bestimmt, und viel spricht dafür, dass die Finanzmärkte Italien die rote Karte zeigen werden. Hohe Verschuldung, Arbeitslosigkeit, schwaches Wachstum und Verlust der Wettbewerbsfähigkeit bilden einen gefährlichen Mix.

Vor allem seit der Finanzkrise hat sich Italien rückwärts entwickelt. Die Warenproduktion ist in den letzten knapp zehn Jahren förmlich eingebrochen. Auch das Argument, dass das Land Handelsüberschüsse erzielt und die Lage nicht so schlimm sein könne, geht völlig ins Leere. Die Exporte befinden sich im Sinkflug; das Plus im Außenhandel ist lediglich eine Folge der mangels Auslastung eingebrochenen Importe. Das führte letztlich dazu, dass Italiens Wirtschaftsleistung und Wohlstand heute geringer sind als vor 15 Jahren, während die Eurozone bei beiden Größen deutlich zulegte. Der Euro mag nicht der einzige Grund für diese Entwicklung sein, doch er verstärkt sie massiv.

Italien müsste die Löhne deutlich senken, um wieder in Form zu kommen. Klar ist aber auch: Das Land muss sich mit oder ohne Euro rundum erneuern, will es sich der Abwärtsspirale entziehen. (Andreas Schnauder, 5.6.2018)