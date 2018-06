Oliver Marach zog mit Pavic ins French-Open-Halbfinale ein

Österreicher erstmals auch in Paris unter den letzten Vier

Paris – Oliver Marach hat seinen Siegeszug an der Seite des Kroaten Mate Pavic auch im Viertelfinale der French Open fortgesetzt. Das als Nummer zwei gesetzte Duo besiegte am Dienstag die kolumbianische Paarung Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (5) nach 2:12 Stunden mit 3:6,6:4,6:3. Marach qualifizierte sich damit erstmals in seiner Karriere für das Halbfinale in Roland Garros.

In diesem treffen Marach/Pavic nun auf die als Nummer 12 gesetzten Spanier Feliciano und Marc Lopez. Schon jetzt haben die Australian-Open-Sieger 2018 und Wimbledon-Finalisten 2017 wieder gesamt 139.000 Euro sicher. (APA; 5.6.2018)