Deutsche Welle will mit Partnern türkischsprachigen Fernsehkanal aufzubauen

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem Auslandssender einen weiteren Ausbau zugesagt

Berlin – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem Auslandssender Deutsche Welle einen weiteren Ausbau zugesagt. "Sie können darauf setzen, dass Sie auch weiter politische Unterstützung bekommen", sagte Merkel am Dienstag in Berlin zum 65. Geburtstag des Sender, der mittlerweile in über 30 Sprachen sendet. "Wir sind daran interessiert, dass Sie ... noch mehr Menschen erreichen."

Die Kanzlerin verwies darauf, dass viele andere Staaten ihre Auslandssender massiv ausbauten, etwa Russland und China. Zugleich forderte sie etwa von China wie im Handel auch im Medienbereich Reziprozität ein. Wenn staatliche ausländische Sender in Deutschland aktiv werden wollten, müsse auch der Deutschen Welle der Zugang in den jeweiligen Ländern erlaubt werden.

Auslandskommunikation werde immer wichtiger, sagte Merkel. Viele Menschen wollten wissen, was Deutschland als verlässlicher Partner mache. "Europäische Sichtweisen auf das weltweite Geschehen aufzuzeigen, ist eine Aufgabe, die nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU noch wichtiger wird." Die große Koalition hatte eine schrittweise Aufstockung der Mittel der Deutschen Welle beschlossen, damit sie auf das Niveau anderer europäischer Auslandssender wie Radio France Internationale oder BBC kommt.

Deutsche-Welle-Intendant Peter Limbourg kündigte an, zusammen mit anderen europäischen Partnern einen türkischsprachigen Fernsehkanal aufzubauen. Dies sei wichtig, weil es in der Türkei keine Pressefreiheit mehr gebe. (APA, Reuters, 5.6.2018)