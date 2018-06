EU-Rechnungshof sieht Probleme bei Breitband-Ausbau in Deutschland

Deutschland kann das von der EU gesetzte Ziel "wahrscheinlich nicht" erreichen

Deutschland droht nach Ansicht der EU-Rechnungsprüfer beim Internet-Ausbau in den kommenden Jahren den Anschluss zu verlieren. Das ergab ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs, der am Dienstag in Brüssel vorgestellt wurde.

Das EU-weite Ziel, bis 2025 flächendeckend Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu ermöglichen, sei in Deutschland mit den aktuell genutzten Technologien "wahrscheinlich nicht zu verwirklichen", hieß es.

"Vectoring"-Technologie

Schuld sei die sogenannte "Vectoring"-Technologie, mit der auch über die alten Telefonleitungen aus Kupfer mittlerweile Geschwindigkeiten bis 50 bis 100 Mbit pro Sekunde erreicht werden – deutlich kostengünstiger als mit neu verlegter Glasfaser, aber mit wenig Luft nach oben.

Bis jetzt liegt Deutschland beim Breitband-Ausbau im EU-Mittelfeld: 84 Prozent der Haushalte hatten deutschlandweit 2017 Zugang zu schnellem DSL mit über 30 Mbit pro Sekunde, darunter etwa jeder zweite Haushalt auf dem Land. Europaweit stieg der Anteil der Haushalte mit Zugang zu schnellen Breitbanddiensten über 30 Mbit pro Sekunde laut Bericht von 48 Prozent im Jahr 2011 auf 80 Prozent 2017. (APA, 5.6. 2018)