XXXLutz zeigt Interesse an Kika/Leiner-Übernahme

Nach Aussagen von BWB-Chef Thanner, der einen Notverkauf unter Auflagen an XXXLutz für möglich erklärt

Wien / St. Pölten / Wels – XXXLutz hat "grundsätzliches Interesse" an einer Übernahme des strudelnden Konkurrenten Kika/Leiner angemeldet. Zuvor hatte der Chef der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Theodor Thanner, auf Ö1 einen Notverkauf unter Auflagen an Lutz für möglich erklärt.

"Wenn sich eine Möglichkeit auftut, wären wir da", sagte XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger. Wie XXXLutz Thanner verstehe, gebe es Möglichkeiten, und man würde dabei gerne "Partner sein" – wie groß auch immer jene Teile seien, die man möglicherweise übernehmen könnte. "Wir sind jedenfalls bereit, in Gespräche zu treten", so Saliger. Er verwies darauf, dass Lutz auch in Deutschland manche Händler übernommen habe, die ins Straucheln geraten seien.

grafik: apa Mehr als 5.000 Mitarbeiter beschäftigt Kika/Leiner im Moment.

Herz für Mitarbeiter

Lutz würden nicht nur die Kika/Leiner-Mitarbeiter am Herzen liegen, sondern auch die Branche an sich: "Wenn es in der Branche Verunsicherung für die Konsumenten gibt, ist das für uns nicht nur gut", so der XXXLutz-Sprecher, der allerdings auch davon sprach, dass sein Unternehmen seit den Problemen beim Konkurrenten im Jänner stärker geworden sei. (APA, 5.6.2018)