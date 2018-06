Stadtrat Hacker verschiebt Reform der Wiener Krankenanstalten

Die Fertigstellung des Milliardenprojekts Spital Nord hat für Peter Hacker Priorität. Vom Gesetzestext seiner Vorgängerin zur Organisationsreform ist er "nicht überzeugt"

Wien – Eigentlich sollte das Gesetz zur Neuorganisation des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) unter dem neuen Namen "Wiener Kliniken" bereits Ende Juni den Landtag passieren. Die damalige Sozial- und Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) hatte die dafür nötigen Gesetzesentwürfe im April zur Begutachtung vorgelegt und noch von einem "Meilenstein" gesprochen.



Doch der Beschluss dürfte sich zumindest bis Herbst verzögern. Denn der Ende Mai gewählte neue Gesundheitsstadtrat, Ex-Fonds-Soziales-Wien-Chef Peter Hacker (SPÖ), ist von dem Gesetz seiner Vorgängerin "nicht überzeugt". Er habe einen "höheren Anspruch" an "Unmissverständlichkeit" an das Gesetz und wolle "nicht nur unterschreiben, sondern dass es auch meine Handschrift trägt". Welche Änderungen er vornehmen will, ließ Hacker jedoch offen. Für ihn gelte der Grundsatz "Präzision schlägt Geschwindigkeit", wie er am Dienstag vor Journalisten erklärte. Fix sei jedoch, dass der KAV zur Anstalt öffentlichen Rechts werde und mehr Personal- und Finanzhoheit bekomme.

Weitere Gespräche

Bis es einen Beschluss gebe, müsse er aber noch "zahlreiche Gespräche" mit Mitarbeitern, Management, Koalitionspartner und der Opposition führen. Diese will Hacker in die Gesetzesvorlage einfließen lassen. "Das sind Vorarbeiten, die nicht in einer Woche möglich sind", sagte der Stadtrat.

Der grüne Koalitionspartner betonte, man teile die Einschätzung, "dass es besser ist, nachzujustieren" und das Gesetz erst nach dem Sommer zu fixieren. Gerade die politische Kontrolle und Transparenz – beispielsweise der Zugang zu allen Berichten des Aufsichtsrats – müsse in dem Gesetz verankert sein, erklärte die grüne Gesundheitssprecherin Birgit Meinhard-Schiebe, die sich ebenfalls "einen besseren Umgang mit den KAV-Liegenschaften" wünscht.

Vorstand wird "definitiv"

Eine erste Entscheidung in puncto Organisation hat Hacker aber bereits getroffen: Der dreiköpfige interimistische Vorstand aus Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Michael Binder und Herwig Wetzlinger wird in einen "definitiven" umgewandelt. Die Ausschreibung für die neue Leitung des Spitalsträgers kommt erst, wenn das Spital Nord im Vollbetrieb ist.

Bis zur Vorlage des Gesetzes im Landtag soll die KAV-Leitung ein Finanzierungskonzept und Planbudget des Unternehmens vorlegen, das ein Finanzierungsübereinkommen mit der Stadt Wien zu beinhalten hat. Eine weitere Aufgabe des Vorstands werde sein, ein entsprechendes Compliance-Management-System zu implementieren, samt entsprechendem Reporting.

Spital Nord hat Priorität

Stehen sollte allerdings die Umwandlung mit 2019. Ob es wie geplant am 1. Jänner sein wird, im Juli oder doch erst am 31. Dezember, ließ Hacker vorerst offen. Das genaue Datum sei ihm nicht wichtig. Er sei erst "zehn Tage im Amt" und müsse seine Prioritäten setzen.

Und diese lägen voll und ganz auf der Fertigstellung des Milliardenprojekts Krankenhaus Nord. Ein Spital sei für die Wiener "spürbarer" als die Geschäftsordnung des Spitalsträgers und das Krankenhaus Nord "ein zentraler Teil der Gesundheitsversorgung Wiens". Der KAV-Vorstand habe bis Mitte Juni Zeit, um ihn über den überarbeiteten Planungsstand zu informieren, erklärte Hacker. Kölldorfer-Leitgeb betonte, die Inbetriebnahme des Spitals Nord "klinisch und technisch zeitgerecht" umsetzen zu wollen.

Gemischte Reaktionen

Während die Verschiebung der Reform für die Neos "ein erster Schritt in die richtige Richtung" ist und man sich darüber freut, dass Hacker die "Notbremse" gezogen hat, sieht die FPÖ darin, "dass sich an der Politik der Wiener SPÖ rein gar nichts ändern wird". Beide erwarten sich jedoch Kontrollrechte der Opposition. (Oona Kroisleitner, 5.6.2018)