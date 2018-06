Ursula Strauss, Gregor Seberg, Lilian Klebow werben für die Kindernothilfe

Fortsetzung ihrer Patenkampagne von Czerny Plakolm

Wien – Für die Fortsetzung ihrer Patenkampagne bekommt die Kindernothilfe Österreich heuer wieder Unterstützung von Die Schauspieler Ursula Strauss, Lilian Klebow und Gregor Seberg sowie der Modedesigner Juergen Christian Hoerl und der Geschäftsführer seiner Modemarke, Martin Wagner, sind die neuen Gesichter auf den Kindernothilfe-Plakaten.

Zu sehen ist die Kampagne vom Czerny Plakolm, die von Fotografen Stefan Badegruber in Szene gesetzt wurde, ab Juni auf Plakaten und in Printmedien in ganz Österreich, unterstützt von den Außenwerbeunternehmen und Medienhäusern des Landes. (red, 5.6.2018)